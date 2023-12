Blockbuster-Battle

Alle Jahre wieder ist Kevin allein zu Haus. Darüber hinaus gibt es eine Rückkehr des Königs und eine zauberhafte Nanny.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Peter Jacksons Fantasy-Epos geht zu Ende und seinen Helden steht die Schlacht um Mittelerde kurz bevor: Während sich die Hobbits Frodo und Sam mithilfe von Gollum Mordor nähern, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Indes greift Saurons mächtiges Heer aus Tausenden von Orks Minas Tirith an. Nun liegt es an Aragorn, sich seinem Schicksal zu stellen. Es müssen alle Kräfte mobilisiert werden, um Sauron so lange abzulenken, bis Frodo den Ring zerstört hat.The Movie Database (TMDB): 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 9(VOX, 20:15 Uhr)Nach dem Tod seiner Frau ist Cedric Brown mit der Erziehung seiner sieben Kinder völlig überfordert. Ganze 17 Kindermädchen haben die rotzfrechen Sprösslinge bereits in die Flucht geschlagen. Simon, der älteste Sohn und Anführer der Gören, hält auf einer Liste sogar nach, wie lange es gedauert hat, bis die Nannys das Weite gesucht haben und was sie alles dafür anstellen mussten. Cedric machen aber nicht nur seine Kinder zu schaffen, sondern auch seine herrische Tante Adelaide, die damit droht, die bitter nötigen Mietzahlungen für das Anwesen der Browns einzustellen, sollte der Witwer nicht binnen eines Monats wieder heiraten. Eines Abends steht dann eine mysteriöse und sonderbar aussehende Frau vor der Tür der Browns: Das Kindermädchen Nanny McPhee. "Ihre Kinder brauchen mich", gibt sie Cedric zu verstehen. Und der versteht nach anfänglicher Skepsis auch, warum. Denn das schrullige Kindermädchen verfügt über magische Kräfte, mit denen sie den Kindern ihre Grenzen aufzeigt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 7