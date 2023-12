Wie FAST immer mehr Premium-Content-Anbieter*innen anlockt

Debatte

von Benedikt Frey, Country Lead DACH bei Samsung TV Plus 18. Dezember 2023, 11:00 Uhr

Benedikt Frey, Country Lead DACH bei Samsung TV Plus, erklärt in dem Gastbeitrag, wieso sich FAST-Fernsehen weiter ausbreitet. Nun hat auch Samsung TV Plus Netflix als Kunde.

Netflix und Co. mischen im werbefinanzierten Streaming mit

Paradebeispiele für (ehemals kostenpflichtigen) Premium-Content im FAST-Universum

Top 3-Kategorien auf Samsung TV Plus prädestiniert für Premium-Content-Anbieter*innen

Weitere Premium-Content-Anbieter*innen werden sich für FAST öffnen

Seit Kurzem laufen die amerikanische Kultserie «Schitt’s Creek» sowie die Kriminal- und Historien-Dramaserie «Narcos» auf unserem FAST-Service Samsung TV Plus über die smarte Mattscheibe. Beide Serien verbindet die Gemeinsamkeit, dass sie zuvor im kostenpflichtigen Streaming verfügbar gewesen sind. Und das sind nur zwei Beispiele dafür, wie Premium-Content – nicht nur kostenpflichtig – den Weg in das FAST-Universum findet. Daneben gibt es «Terra X», «Bares für Rares» und «ZDF kocht!» von den ZDF Studios – also Shows, die zuvor im ZDF ihre Premiere gefeiert haben. Solche Entwicklungen zeigen, wie Premium-Content-Anbieter*innen die Vorteile von FAST für sich entdecken. Ein Überblick zur Entwicklung, zum Status quo und zur Zukunft.Eine kurze Exkursion zu FAST (Free-AD-Supported-Streaming-TV): Es handelt sich, wie es der Name schon sagt, um werbefinanziertes Streaming. Die Nutzungserfahrung ähnelt dem linearen TV, im „lean-back“-Modus läuft ein bereits kuratiertes Programm, allerdings mit on-demand und Catch Up-Optionen. Das Modell kommt bei FAST-Nutzer*innen gut an: Innerhalb unseres Samsung-Universums ist die Zahl der deutschen TV-User*innen, die FAST-Kanäle konsumieren, im Jahresvergleich 2022/2023 um 28 Prozent gestiegen. Zeitgleich legte die Nutzungsdauer um 48 Prozent zu. Im 3. Quartal 2023 sogar um 49 % im Vergleich zum Vorjahr.Ein Grund hierfür ist der qualitativ vielfältige Content innerhalb der FAST-Channels. Daneben nehmen FAST-Nutzer*innen Werbung auf FAST-Kanälen positiver wahr als im linearen TV – eines der Ergebnisse der Studie „How to reach Smart TV Users“ , die wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Mediaagenturnetzwerk GroupM durchgeführt haben. Statista prognostiziert, dass der deutsche FAST-Bereich in Deutschland 2023 Umsätze von 55,37 Millionen Euro erzielen , und damit in den umsatzstärksten Top 5 der Welt liegen werde.Einst betraten Netflix Disney+ und Amazon Prime Video die Bühne als SVoD-Anbieter*innen (Subscription-Video-on-Demand). Nun sind diese auch als Akteure im AVoD-Markt (Advertising-Video-on-Demand) aktiv. FAST kann man als eine Untergruppe von AVoD betrachten – also des werbefinanzierten Streamings.Ted Sarandos – seines Zeichens Co-CEO von Netflix – sagte Anfang 2023, dass sein Unternehmen das Wachstum der kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Dienste beobachten werde. Ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung FAST? Dass die Möglichkeiten dort vielseitig und vielversprechend sind, haben bereits viele Contentanbieter*innen erkannt und stellen teilweise ihre reinen Pay-TV-Angebote um bzw. fahren zweigleisig, um nicht den Wachstumsmarkt zu verpassen.Zumindest indirekt hat der Streaming-Anbieter Netflix seinen Weg in den FAST-Markt gefunden. Denn die Kriminal- und Historien-Dramaserie «Narcos» entstand in Kooperation mit Netflix. Auch bei der kanadischen Sitcom «Workin Moms», die den Wiedereinstieg von vier Müttern in das Berufsleben mit all seinen Höhen und Tiefen zeigt, handelt es sich um eine originäre Netflix-Serie. Nun streamen wir beide Produktionen auf unseren FAST-Kanälen innerhalb von Samsung TV Plus. Daneben gibt es weitere prominente Beispiele dafür, wie (kostenpflichtiger) Premium-Content neue Zuschauer*innen im FAST-Markt erreicht. Hier eine kleine Auswahl:- Die Kultserie «Schitt’s Creek» feierte seine Premiere im CBC Television. Es ist ein kanadischer Fernsehsender, der mit öffentlichen finanziellen Mitteln finanziert wird. «Schitt’s Creek» ist jetzt auch auf Samsung TV Plus verfügbar.- Auch die ZDF Studios sehen FAST-Channels als ein attraktives Geschäftsfeld mit vielfältigen Wachstumsperspektiven an. Den Anfang machte der Doku-FAST-Kanal «Terra X» – ursprünglich für das ZDF produziert.Seit Kurzem gibt es von „Terra X“ einen Refresh. Daneben starteten zwei weitere Kanäle – einmal mit der beliebten Trödelshow „Bares für Rares“, und einmal mit „ZDF kocht!“. Hierbei handelt es sich um einen FAST-Kanal, der Highlights aus den Sendungen „Küchenschlacht“, „Topfgeldjäger”, „Stadt, Land, Lecker” und „Kerners Köche“ zusammenführt.Zusammen mit den ZDF Studios wird es in den kommenden Jahren paneuropäisch noch viele weitere Sender geben. Die Studios haben sich nämlich auf eine strategische Partnerschaft im FAST-Bereich mit bis zu 20 Kanälen verständigt.Für die erfolgreiche Etablierung stellen unsere Top 3-Kategorien ein stabiles Fundament für Premium-Content-Anbieter*innen dar. Es sind die Genres „Kids“ mit einem Marktanteil von 26,52 Prozent, „Movies“ mit 16,60 Prozent und „Entertainment“ mit 15,24 Prozent – alles Zahlen aus Oktober 2023 innerhalb von Samsung TV Plus. So trifft zum Beispiel „Narcos“ innerhalb von „Entertainment“ auf ein großes, aufgeschlossenes Publikum. Aber auch Kategorien wie „Food & Drink“ – unter anderem mit „ZDF kocht!“ – stoßen auf sehr positive Resonanz binnen einer exklusiven Zuschauer*innen-Gruppe.Wir gehen davon aus, dass weitere Premium-Content-Anbieter*innen für sich die Vorteile von FAST kurz- bis mittelfristig entdecken werden. Zum einen, um die aufwändig produzierten Inhalte im „second window“ erneut zu monetarisieren. Aber auch, um sich gegenüber Mitbewerber*innen zu diversifizieren. Und wer weiß schon genau, welches erste Fenster sich bald öffnet.Natürlich wird auch Live-Sport ein großes Thema in 2024 und darüber hinaus bleiben. Unsere exklusive Partnerschaft mit DAZN – seit einem Jahr on air – und das Angebot innerhalb des Senders DAZN FAST+ hat im FAST Markt, aber auch in der generellen FTA-Landschaft (free-to-air), neue Maßstäbe gesetzt. Wir denken, man kann ohne Übertreibung vom besten und umfangreichsten, frei verfügbaren Sportangebot im deutschen Fernsehen sprechen. Gerade, wenn man das Volumen an Live-Topspielen aus ganz Europa oder die frei verfügbare UCL-Berichterstattung (UEFA Champions League) betrachtet.Darüber hinaus bleiben wir am Ball und werden beispielsweise den United Cup und die World Tennis League live auf dem Samsung TV Plus-Kanal „Tennis Channel“ zeigen.