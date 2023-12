«Willie Nelson & Family» startet am Donnerstag

US-Fernsehen

Das Projekt erforscht das Leben eines der bekanntesten Musik-Ikonen.

Paramount+ gab heute bekannt, dass die Dokumentarserie, die nach ihrer Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival 2023 von der Kritik hoch gelobt wurde, ab Donnerstag, dem 21. Dezember, als vierteilige Serie exklusiv auf dem Dienst zu sehen sein wird. Die Reihe erforscht das außergewöhnliche Leben einer der talentiertesten Musikikonen der Welt und ist das erste und einzige autorisierte Werk über den bahnbrechenden, mehrfach ausgezeichneten Künstler, der von Fans aus allen Gesellschaftsschichten geliebt wird.Die vierteilige Serie, die von MTV Entertainment Studios in Zusammenarbeit mit 101 Studios, Blackbird Presents Films und Sight Unseen präsentiert wird, befasst sich mit der beispiellosen, sieben Jahrzehnte währenden Karriere des 90-jährigen Willie Nelson, der sich seinen rechtmäßigen Platz unter den größten Singer-Songwritern und Gitarristen aller Zeiten erobert hat, und beleuchtet sowohl seine persönlichen als auch seine beruflichen Höhen und Tiefen. Der abwechselnd spirituelle, dramatische und spielerische Film beleuchtet den knallharten amerikanischen Outlaw-Cowboy, der seine bescheidenen Anfänge in der texanischen Kleinstadt Abbott hinter sich gelassen hat und mit seinen Texten und Melodien, seiner Philanthropie, seinem Einsatz für Marihuana und seinem Aktivismus für die amerikanischen Farmer Bände spricht.Unter der Regie und als ausführender Produzent des mit dem Emmy Award und dem Grammy Award ausgezeichneten Filmemachers Thom Zimny («Sly»), dem für den Academy Award nominierten und mit dem Emmy Award ausgezeichneten Filmemacher Oren Moverman («Love & Mercy») und dem für den Academy Award nominierten und mehrfach preisgekrönten Geschichtenerzähler Taylor Sheridan («Wind River») produziert wurde, vereint «Willie Nelsen & Family» ihre einzigartigen Stile, um eine intime und filmische Erinnerung an den Red Headed Stranger zu schaffen, die mit Willies eigener Stimme erzählt wird. Die Serie, die im ganzen Land gedreht wurde, blickt zurück in die Vergangenheit, um die Perspektiven der realen und figurativen Familie des Künstlers zu verweben, darunter seine Kinder, seine Schwester Bobbie Nelson, Musikerkollegen, lebenslange Freunde, Produzenten, Anwälte, Booking-Agenten, Tourmanager, Chauffeure, mehrere Willie-Forscher, Konzertbesucher und alle, die diesen Visionär geprägt haben oder von ihm geprägt wurden."Willies Musik war der Soundtrack meiner Jugend. Sein Songwriting hat mich als Geschichtenerzähler geprägt", sagte der ausführende Produzent Taylor Sheridan. "Willie ist ein nationaler Schatz und seine Geschichte wird all jenen als Inspiration dienen, die ihren eigenen Weg suchen, der weg von den Wolken der Kompromisse führt. Willie hat sein Leben für uns geöffnet - mit allen Schattenseiten - um uns als Leuchtturm zu dienen, der uns hilft, Misserfolge zu überwinden, Träume zu verwirklichen und den eigenen Kompass zu behalten, wenn der Traum einmal erreicht ist."