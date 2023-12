«Curb Your Enthusiasm» kommt zurück

US-Fernsehen

Die im März startende zwölfte Staffel wird allerdings auch die letzte Runde sein.

Die mit dem Emmy und dem Golden Globe ausgezeichnete HBO-Original-Comedyseriemit Larry David in der Hauptrolle kehrt für ihre zwölfte und letzte zehnteilige Staffel am Sonntag, 4. Februar um 22:00 Uhr auf HBO zurück und wird auf Max als Stream verfügbar sein. Neue Episoden werden an den darauffolgenden Sonntagen zur gleichen Zeit ausgestrahlt, bis zum Serienfinale am 7. April.Larry David: "Mit dem Ende von «Curb» habe ich nun die Gelegenheit, endlich diese 'Larry David'-Persönlichkeit abzulegen und die Person zu werden, die Gott für mich vorgesehen hat - der nachdenkliche, freundliche, fürsorgliche, rücksichtsvolle Mensch, der ich war, bis ich durch die Darstellung dieser bösartigen Figur entgleist bin. Und so verabschiede ich mich von dir, Larry David". Deine Misanthropie wird nicht vermisst werden. Und diejenigen, die mit mir in Kontakt treten möchten, können mich bei ‚Ärzte ohne Grenzen‘ erreichen."Casey Bloys, Vorsitzender und CEO, HBO & Max Content: "Es ist schwer, sich von einer so bahnbrechenden, brillant witzigen und ikonischen Serie wie «Curb Your Enthusiasm» zu verabschieden, die ihre Spuren im Fernsehen und im Comedy-Genre hinterlassen hat. Die Arbeit an der Seite von Larry David und Jeff Schaffer sowie all den komödiantischen Vordenkern, die unsere Produzenten, Darsteller und die Crew ausmachen, war eine Freude, die ich immer schätzen werde."