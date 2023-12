«40 Jahre Formel Eins» trifft den Nerv

Quotennews

Das Special bei Kabel Eins kann überzeugen. Das im Anschluss gezeigte «K1 Magazin» holte ebenfalls gute Werte.

Im April 1983 ging Peter Illmann mit «Formel Eins» das erste Mal in den dritten Programmen der ARD auf Sendung. Auf ihn folgten Ingolf Lück, die verstorbene Stefanie Tücking und Kai Böcking. Für das Kabel-Eins-Specialversammelten sich die Moderatoren und blickten auf den MTV-Vorläufer zurück. Thomas Anders, Nilz Bokelberg, Anastasia Zampounidis, Lisa Feller und Markus Mörl wirkten an der Sendung mit, die zwischen 20.15 und 22.20 Uhr 1,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren erreichte und auf 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige kam. Die Marktanteile lagen bei 4,4 Prozent bei allen sowie 6,7 Prozent bei den jungen Menschen.Im Anschluss folgte Madita van Hülsen und, das sich mit dem Thema Weihnachten beschäftigte. Unter anderem ging man der Frage nach, ob das Gourmet-Essen bei Discountern wie Aldi und Lidl wirklich so hochwertig sei. Diesen Test sahen 0,60 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sorgte für 3,6 Prozent. Die Sendung, in der auch Mike Süsser zu Gast war, erreichte 0,20 Millionen junge Zuschauer, sodass man auf 5,5 Prozent Marktanteil kam. Im Anschluss wiederholte der Sender «40 Jahre Formel Eins», das noch einmal auf 0,23 Millionen Zuschauer und 3,4 Prozent bei den Werberelevanten kam.Im Vorabendprogramm drehte sichunter anderem um den besten Züchter von Wagyu-Rindern. Eine siebenköpfige Jury bewertete das Fleisch von insgesamt 18 Züchtern. Außerdem wurde die Johanniter-Rettungswache Elbeck in Hamburg begleitet. Die Sendung sahen 0,53 Millionen Zuschauer, sodass man auf 2,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen fuhr Kabel Eins 0,18 Millionen und 4,7 Prozent ein.