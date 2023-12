Preview auf «Farmer Wants a Wife»

US-Fernsehen

Am 1. Februar startet FOX mit der amerikanischen Version von «Bauer sucht Frau» durch.

Die zweite Staffel von, der erfolgreichsten Dating-Show der Welt, die in 32 Ländern ausgestrahlt wird und 201 Ehen und 514 Kinder hervorbrachte - Tendenz steigend -, kehrt am Donnerstag, 1. Februar auf FOX zurück. Ein Trend, der sich in Amerika fortsetzt, ist die Abwanderung aus den Stadtzentren in die Vorstädte und aufs Land - und damit auch die Liebe. Unter der Moderation von Superstar und Grammy-Preisträgerin Jennifer Nettles begleitet die neue Staffel vier Farmer auf der Suche nach der wahren, dauerhaften Liebe.Die neuen Landwirte der zweiten Staffel - Ty Ferrell, Mitchell Kolinsky, Brandon Rogers und Nathan Smothers - sind Gastgeber für eine Gruppe alleinstehender Frauen, die den Komfort und die Bequemlichkeit des Stadtlebens hinter sich lassen, um den Charme und die Herausforderungen des Landlebens zu genießen und sich auf ein Abenteuer einzulassen, das ihr Leben für immer verändern könnte.Mit ihren unterschiedlichen Hintergründen in den Bereichen Viehzucht, Zitrusfrüchte, Kartoffel- und Gerstenanbau, Pferdetraining und vielem mehr verspricht die kommende Staffel einen noch tieferen Einblick in das Streben nach echter Liebe, wenn jeder Bauer und seine Gruppe hoffnungsvoller Singles sich treffen und gegenseitig auswählen, bevor die Frauen eingeladen werden, das Leben auf ihrer jeweiligen Farm zu erleben. Von dort aus zeigen die Landwirte jeder Gruppe, wie es auf einem echten Bauernhof zugeht, von der Pflege des Bodens, der Ernte und der Fütterung des Viehs bis hin zu den Geschäftsabläufen hinter den Kulissen.Während die Damen in die Realität des Farmlebens eintauchen, werden einige aufblühen, während andere auf die Weide gehen, und ALLE werden schnell lernen, dass eine Maniküre in der freien Natur nur so lange hält. Das bringt noch mehr Fisch-aus-dem-Wasser-Momente mit sich, und nur die Zeit wird zeigen, ob die Damen die Geduld, den Geist und die Anpassungsfähigkeit haben, die für eine Bäuerin erforderlich sind. Gemeinsam versuchen sie, die Schönheit, den Humor, die Prüfungen und die Romantik zu entdecken, die mit der Suche nach dem oder der Richtigen verbunden sind, in der Hoffnung, ihr ewiges Glück zu finden.