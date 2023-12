«Big Little Brawlers» startet bei Discovery

US-Fernsehen

Die Sendung über Mikro-Wrestling feiert mit sechs Folgen Premiere.

Voller Herz, Drama und hochfliegendem Mikro-Wrestling feiert die sechsteilige Serieam Dienstag, den 9. Januar um 22 Uhr auf Discovery Channel Premiere. Eine Gruppe bemerkenswerter kleiner Athleten mit überlebensgroßen Persönlichkeiten ist gezwungen, ihr Ego, Verletzungen und die von der Gesellschaft auferlegten Grenzen zu überwinden, um ihr Stück vom amerikanischen Traum zu verwirklichen.«Big Little Brawlers» spielt in Pigeon Forge, Tennessee, und folgt den Athleten der Micro Wrestling Federation, einer der erfolgreichsten Wrestling-Ligen für kleine Leute in der Welt. "Pinky Shortcake" und "Syko", Eltern und Wrestling-Partner, müssen ihre Beziehung innerhalb und außerhalb des Rings meistern. Die Stimme des Mikro-Wrestlings, "Ivar the Micro", träumt davon, trotz erheblicher körperlicher Risiken vom Hype-Man zum Wrestler zu werden. Der beliebte Veteran "Lil' Show" ringt, um seine Frau und seine Kinder zu unterstützen, fürchtet aber, dass seine besten Momente im Ring hinter ihm liegen. Und der aufstrebende Wrestler "Hot Rod" muss beweisen, dass sein Talent seinem Ego gerecht wird. Trotz interner Dramen und Frustrationen ermutigt der Geschäftsführer der Micro Wresting Federation, Jack Darrell Hillegass, die Gruppe, als Familie zusammenzuarbeiten, während sie sich dem "MicroFest", dem größten Micro Wresting-Event des Jahres, nähern."Neben den spektakulären sportlichen Leistungen erweitert diese Discovery-Serie die Art und Weise, wie wir fesselnde Geschichten von bemerkenswerten Menschen zeigen, die große Hindernisse überwinden", sagte Howard Lee, Präsident von Discovery Networks und TLC. «Big Little Brawlers» wird für Warner Bros. Discovery von Jupiter Entertainment produziert.