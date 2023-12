Apple verlängert «Platonic»

US-Fernsehen

Die junge Comedy mit Rose Bryne und Seth Rogen wird im kommenden Jahr weiter gehen.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die halbstündige Sitcommit Rose Byrne und Seth Rogen als Hauptdarsteller und ausführende Produzenten für eine zweite Staffel verlängert wurde. Die von der Kritik gefeierte erste Staffel von «Platonic», bei der Nick Stoller und Francesca Delbanco Regie geführt und das Drehbuch verfasst haben, ist ab sofort weltweit auf Apple TV+ zu sehen."Wir sind so begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, mit Seth, Rose und allen bei Apple TV+ und Sony weitere Geschichten zu erzählen", so die Co-Schöpfer Nick Stoller und Francesca Delbanco. "Spoiler-Alarm für Staffel 2: Will und Sylvia werden auch dieses Mal nicht zusammenkommen.""Seit die ersten Episoden von «Platonic» auf Apple TV+ ausgestrahlt wurden, sind die Zuschauer weltweit begeistert von der urkomischen, wahnsinnig lustigen und glaubwürdigen Freundschaft, die Rose und Seth durch ihre charismatischen Auftritte zum Leben erweckt haben", sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+. "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer in der zweiten Staffel noch mehr komödiantisches Chaos erleben werden - dank unserer Partner bei Sony und den brillanten Köpfen von Francesca und Nick ."