Starz starte dritte «BMF»-Staffel

In den neuen Geschichten wird Dominique „Lil Baby“ Jones mitwirken.

Starz teilte mit, dass Gastdarsteller die wachsende Liste hochkarätiger Musiker und Prominenter beiergänzen werden. Unter den Gästen sind Grammy Award-Gewinner Dominique "Lil Baby" Jones (It's Only Me, 2022), die Musikerin und Schauspielerin Saweetie («Bel-Air») und Cynthia Bailey («Real Housewives of Atlanta»). Lil Baby, Saweetie und Bailey werden die Rollen von Payne, Keeya bzw. Gloria spielen und sich den bereits angekündigten Gaststars NE-YO ("Rodney 'Greeny' Green") und 2 Chainz («Stacks») anschließen, wenn Black Mafia Fridays im nächsten Jahr zurückkehrt. Die dritte Staffel feiert am Freitag, den 1. März 2024, Premiere.Dominique "Lil Baby" Jones, der sein Schauspieldebüt gibt, wird Payne spielen, einen lernbegierigen Fußsoldaten aus Atlanta, GA. Saweetie wird Keeya verkörpern, eine ehemalige College-Sportlerin, die jetzt in St. Louis auf der Straße lebt, und Cynthia Bailey darf Gloria sein, Detective Bryants hart arbeitende Ex-Frau, die sich mit dem Rechtsstreit ihres Sohnes auseinandersetzt. Ebenfalls in wiederkehrenden Rollen in der dritten Staffel dabei sind Bechir Sylvain («Blindspotting») als Glock, Taylor Sele («P-Valley») als Dr. Maurice, Kadianne Whyte («Greenleaf») als Angel, Ren King als Henrietta 'Henri' Andreas, Morgan Alexandria («Sistas») als Detective Colbie Amberson, Christopher B. Duncan («Blaze»), und Cedric Martin als Caesar. Sydney Mitchell («LaWanda») und Laila D. Pruitt («Nicole Flenory») kehren für die dritte Staffel in wiederkehrenden Rollen zurück.«BMF» wird von Curtis "50 Cent" Jackson über seine G-Unit Film and Television (Executive Producer des «Power»-Universums) produziert, zusammen mit dem Schöpfer, Executive Producer und Detroiter Randy Huggins und der Showrunnerin und Executive Producerin Heather Zuhlke. Anthony Wilson und Anne Clements fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten der Serie. «BMF» wird von Jacksons G-Unit Film and Television in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television für STARZ produziert.