Freiburg-Topspiel bringt RTL 1,81 Millionen Zuschauer

Quotennews

Für Freiburg ging es am Donnerstagabend im Topspiel gegen West Ham United um den Gruppensieg. Nach dem 2:0 in der ersten Halbzeit schalteten Zuschauer ab.

Zum sechsten und vorerst letzten Mal begrüßte Elton seine Zuschauer.sicherte sich zwischen 20.15 und 20.45 Uhr 1,30 Millionen Zuschauer und sahen Bastian Bielendorfer und Andrea Kiewel um 10.000 Euro zocken. Die Show von Brainpool sicherte sich einen Marktanteil von nur 5,1 Prozent. Bei den Werberelevanten unterhielt RTL 0,42 Millionen Zuschauer ein, das bedeutete einen Marktanteil von enttäuschenden 8,4 Prozent.Bayer Leverkusen hat sich in der Europa-League-Gruppe H bereits für Achtelfinale qualifiziert, weshalb RTL das Spitzenspiel der Gruppe A zwischen West Ham United und dem SC Freiburg (2:0) ausstrahlte. Beide Mannschaften hatten zwölf Punkte, weil allerdings die Englänger gewannen, muss Freiburg in der K.-o.-Runden-Play-offs weiterspielen. Diese sind auf 15. und 22. Februar terminiert. Zurück zum aktuellen Spiel: Die ersten 45 Minuten verbuchten lediglich 1,81 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 7,0 Prozent. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,47 Millionen und 8,7 Prozent Marktanteil ein.Die zweite Halbzeit, die von Steffen Freund und Marco Hagemann kommentiert wurden, erreichte nur noch 1,70 Millionen und 8,7 Prozent. Scheinbar haben einige Zuschauer mit dem Aus von Freiburg abgeschalten, weil die Engländer nach der ersten Halbzeit mit zwei Toren führten. Die Fernsehstation aus Köln sicherte sich 0,36 Millionen und 7,0 Prozent bei den jungen Menschen. Die Highlights holten 0,74 Millionen, 5,8 Prozent der Zuschauer sahen Laura Wontorra und Lothar Matthäus. Mit einer Reichweite von 0,14 Millionen in der Zielgruppe kann man nicht zufrieden sein, der Marktanteil belief sich auf üble 5,1 Prozent. Zwischen «Blamieren und Kassieren» und dem Anpfiff in London erreichte RTL mit seinen Vorberichten aber nur 7,3 sowie 5,9 Prozent bei den jungen Menschen.