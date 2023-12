Joey Kelly gewinnt Knossi-«Big Brother»

Vermischtes

Die Clips erreichten bei Twitch über acht Millionen Abrufe. EndemolShine spricht von zwei Millionen unterschiedlichen Zuschauern.

Nach «Promi Big Brother» war vor. Drei Tage lang waren Knossi und zahlreiche Social-Media-Stars wie Adam (Skyline TV), Fritz Meinecke, Tanzverbot, Lola, StarletNova, Marc Eggers, Affe auf Bike, MannyMarc und Joey Kelly auf Twitch zu sehen. Außerdem gab es Gastauftritte von Tim Mälzer und Jürgen Milski. Für alle Beteiligten war es ein riesiger Erfolg: 8,8 Millionen Aufrufe wurden auf Twitch gemessen. Nach Angaben von EndemolShine Germany waren zwei Millionen verschiedene Personen dabei. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Zudem ist unklar, ob diese Personen nur kurz zugeschaut oder das Format länger verfolgt haben.Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions und Executive Director EndemolShine Germany: "Es war eine großartige Erfahrung zu sehen, wie erfolgreich unsere «Big Brother» Marke nicht nur als Fernsehformat, sondern auch als rein digitales Format auf Twitch und auf Joyn performt. Die ganze Gruppe rund um Knossi hat Persönlichkeit und Energie eingebracht, die die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert hat. Dieses «Big Brother»-Spin-off war an das junge Zielpublikum angepasst und zeigt so die Vielseitigkeit der Marke auf. Mit der erzielten Reichweite von über zwei Millionen einzelnen Zuschauenden setzt sich die Erfolgsgeschichte von «Big Brother» bei Twitch fort. Umso mehr freu ich mich auf die reguläre «Big Brother»-Staffel nächstes Jahr. Ein 24-Stunden-Livestream und Tageszusammenfassungen auf Joyn - «Big Brother» Fans dürfen gespannt sein."Moritz Bergmann, Leiter Sales & Brand Partnerships Banijay Media Germany: "Bei der «Big Brother - Knossi Edition» konnten wir die über 20-jährige TV-Marke «Big Brother» mit reichweitenstarken Content-Creatorn und nativ-spielerischen Markenintegrationen zusammenbringen. Dieser kreative Integrationsprozess hat sowohl uns als auch unseren Markenpartnern wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke an alle Brands & Partner, dass ihr euch gemeinsam mit uns auf dieses Abenteuer eingelassen habt: SIMon mobile, kaufDA, Kaufland, Warner Bros., Snocks, Denkriesen, Hasbro, Samsung, DLS, ABCC und Particibrand!"