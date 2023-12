Sat.1 setzt an Neujahr auf «Jim Knopf»

TV-News

Der Spielfilm mit Henning Baum und Christoph Maria Herbst wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt.

Der in Unterföhring bei München ansässige Fernsehsender Sat.1 gab bekannt, dass am 1. Januar 2024 die Free-TV-Premiere des Familienfilmslaufen wird. Der Film entstand im Jahr 2020 und stammt von Dirk Ahner, Dennis Gansel hat das Werk verfilmt. Die Hauptrollen verkörpern Henning Baum, Solomon Gordon, Annette Frier, Sonja Gerhardt, Milan Peschel, Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht.Ein neues Abenteuer steht Jim Knopf und seinem Freund Lukas dem Lokomotivführer bevor. Gerade haben sie den Drachen Frau Mahlzahn besiegt, da droht schon das nächste Unheil: Die Piratenbande "Die Wilde 13" nimmt Kurs auf die kleine Insel Lummerland. Gemeinsam mit ihren Lokomotiven Emma und Molly machen sich Jim und Lukas auf den Weg, um ihre Freunde und ihre Heimat zu beschützen. Jim will die Reise auch nutzen, um das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften.Bereits ab Samstag, den 30. Dezember, wiederholt Sat.1 den Film. Dieser wird auch an Neujahr zwischen 11.30 und 13.10 Uhr ausgestrahlt, ehe die Spielfilme «Dragonheart», «Top Gun» und «Top Gun: Maverick» folgen. Nach dem zweiten «Jim Knopf»-Spielfilm setzt Sat.1 noch bis 00.50 Uhr auf den vierten «Pirates of the Caribbean»-Spielfilm.