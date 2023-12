«Prison Brides» startet 2024

US-Fernsehen

Der Fernsehsender baut sein Programm mit «I Wasn't Expecting a Baby!» aus.

Lifetime nähert sich seinem 40-jährigen Jubiläum im Jahr 2024 und baut sein Programm mit über 60 Stunden Non-Fiction-Programm allein im ersten Quartal weiter aus. Lifetime hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Popkultur-Highlights wie «Dance Moms» und «Married at First Sight» sowie von gesprächsanregenden Dokumentationen wie «Surviving R. Kelly». Das Programm von Lifetime 2024 wird durch die neuen Serien, in der es um Frauen geht, die ihre Liebe an eingesperrten Orten finden, undergänzt, in der die unglaublichen Geschichten von Frauen erzählt werden, die erst kurz vor der Entbindung erfahren, dass sie schwanger sind.Diese neuen Sendungen ergänzen das Programm, das bereits die 17. Staffel von «Married at First Sight» und «Married at First Sight: Afterparty» umfasst. Die neue Sendung, die von Keshia Knight Pulliam moderiert wird, und die bereits angekündigte Sendung «The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard» bieten einen noch nie dagewesenen Zugang zu Blanchard, die ihre Geschichte auf ihre ganz eigene Weise erzählt. Die bereits angekündigte neue Serie «Theresa Caputo: Raising Spirits», die das bekannte und beliebte Medium aus Long Island dabei begleitet, wie sie als frischgebackene Großmutter und geschiedene Frau in die nächste Phase ihres Lebens eintritt und weiterhin ihre Gabe nutzt, mit den Verstorbenen zu sprechen, bildet den Auftakt zu einem neuen Abend mit ungeschriebenen Programmen. Außerdem kündigte der Sender kürzlich das mit Spannung erwartete Special «Dance Moms: The Reunion» an, das im Frühjahr auf Lifetime ausgestrahlt wird."Während Lifetime Original Movies einen unbestreitbaren Platz in der Popkultur einnehmen, müssen wir feiern, dass Lifetime auch eine treibende Kraft im Bereich der ungeschriebenen Serien ist", sagte Elaine Frontain Bryant, EVP und Head of Programming, A&E , Lifetime und LMN. "Wir beginnen das Jahr 2024 mit einem Paukenschlag, indem wir exklusiv Gypsy nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wegen ihrer Beteiligung am Tod ihrer Mutter zeigen. Nach «Married at First Sight», einer herausragenden Beziehungsserie, die jetzt in ihre 17. Staffel geht, ist «Prison Brides» ein aufregendes neues Pendant, das das Thema Verlieben auf unkonventionelle Weise weiter vertieft. Und mit Theresa Caputo glauben wir, dass ihr Talent, sich mit Menschen zu verbinden, auch unser Publikum ansprechen wird, und ich freue mich, dass ihre Show der Anker für die Donnerstage sein wird, um eine weitere unglaublich schockierende und fesselnde Serie zu starten: «I Wasn't Expecting a Baby!»