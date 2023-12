Anime «Rising Impact» startet Juni 2024

International

25 Jahre nach der Veröffentlichung des Mangas werden zwei Staffeln bei Netflix realisiert.

, die erste Anime-Adaption von Nakaba Suzukis berühmtem gleichnamigen Manga, wird im Juni nächsten Jahres als Staffel 1 exklusiv auf Netflix erscheinen, gefolgt von Staffel 2 im August. Der Manga, der Freundschaft und harte Arbeit verkörpert, eroberte in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren die Herzen und Köpfe der Menschen.In «Rising Impact» ist Gawain Nanaumi ein Drittklässler mit einer unglaublichen Liebe für Baseball und dafür, den Ball wirklich fliegen zu lassen. Bei einer zufälligen Begegnung mit der Profigolferin Kiria Nishino erfährt er, dass er mit Golf einen Ball weiter schlagen kann als mit jeder anderen Sportart.Mit Hilfe seiner körperlichen Kraft und seiner scharfen Beobachtungsgabe, die er sich durch sein Leben in einer ländlichen Bergregion angeeignet hat, gelingt es ihm, den Ball so weit zu schlagen, dass er es sogar mit den Profis aufnehmen kann. Mit Kirias Hilfe schreibt sich der neue Golfenthusiast an der Camelot Academy ein, einer angesehenen Schule für erfahrene und aufstrebende Golfer aus aller Welt. Gawain will der beste Profigolfer der Welt werden, aber es gibt andere Golfwunderkinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sich ihm in den Weg stellen, und er muss sich verschiedenen Prüfungen stellen, um sie zu überwinden."Ich hätte nie gedacht, dass mein Erstlingswerk nach 25 Jahren als Anime auf Netflix erscheinen würde", sagt Suzuki, der auch die berühmte Fantasy-Manga-Serie The Seven Deadly Sins verfasst hat, die als Anime adaptiert wurde. "Das Produktionsteam hat die Illustrationen akribisch nachgebildet und eine außergewöhnliche Liebe zu diesem Projekt bewiesen. Als Autorin bin ich wirklich überwältigt. Das Artwork und die Regie sind einfach herausragend, und die Synchronsprecher haben eine Performance abgeliefert, die perfekt zu den Charakteren passt."