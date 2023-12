«Homebirth Journey» erscheint am Sonntag

US-Fernsehen

, ein CNN-Original, kehrt mit einem intimen und herzzerreißenden Bericht von CNN-Moderatorin Abby Phillip über die Gesundheit und Sterblichkeit von schwarzen Müttern zurück. «Homebirth Journey: Saving Black Moms» hat am Sonntag, 17. Dezember, um 21 Uhr, auf CNN Premiere.«Homebirth Journey: Saving Black Moms» geht der Frage nach, warum sich immer mehr schwarze Frauen dafür entscheiden, zu Hause zu gebären und auf die Betreuung durch einen Arzt im Krankenhaus zu verzichten. Phillip trifft sich mit einigen dieser Frauen und untersucht das tiefe Misstrauen, das viele schwarze Frauen gegenüber der Behandlung im Krankenhaus empfinden, selbst Prominente wie Serena Williams und Beyonce, die Zugang zu einer erstklassigen medizinischen Versorgung haben. Phillip spricht mit Geburtshelfern, die mit ansehen mussten, wie sich die Müttersterblichkeitsstatistiken in den USA in die falsche Richtung entwickelt haben, und sie erzählt ihre eigene persönliche Geschichte einer Hausgeburt mit Hilfe einer Doula."Die zutiefst persönliche Reise zu dieser Geschichte begann mit meiner eigenen Schwangerschaft im Jahr 2020", sagt Phillip. "Wie Millionen schwarzer Frauen wollte ich mich einfach nur sicher fühlen und am Leben bleiben, als ich meine Tochter zur Welt brachte. Die Frauen, die hier vorgestellt werden, verändern alle auf ihre Weise das Gesicht der schwarzen Gesundheitskrise für Mütter und deren Lösungen." Phillip fügte hinzu: "Diese Episode ist eine Reise von der Angst zur Ermächtigung mit Lektionen, die helfen könnten, das Leben ALLER Frauen zu retten."In dieser Folge begleitet Phillip eine Schicht auf einer von Hebammen geleiteten Entbindungsstation im MLK Jr. Community Hospital in Los Angeles, wo die überdurchschnittlich guten Statistiken auf die ungewöhnliche Partnerschaft zwischen Ärzten und Hebammen zurückzuführen sind. Außerdem besucht sie Kindred Space, das einzige Geburtszentrum in schwarzem Besitz in Los Angeles, wo Hebammen ein Gefühl von Gemeinschaft und Sicherheit für schwangere Frauen schaffen.