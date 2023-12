RTLZWEI begleitet Joey Kelly in neuer Familien-Soap

TV-News

Über neun Folgen hinweg ist Joey Kelly mit seiner Ehefrau Tanja und den vier Kindern von Nord- nach Südamerika unterwegs.

Nach «The Kelly Family – Die Reise geht weiter» im vergangenen Jahr hat RTLZWEI eine neue Doku-Soap mit einem Mitglied der bekannten irischen Musikerfamilie angekündigt. Im Mittelpunkt steht diesmal Joey Kelly und dessen Ehefrau Tanja, die mit den vier Kindern Luke, Leon, Lillian und Lisann einen Roadtrip von Kanada nach Argentinien unternehmen.ist ab dem 3. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Geplant sind neun Folgen, die von Dreiwerk Entertainment produziert wurden.Selbstverständlich stellt sich Joey Kelly bei der Familien-Reise Herausforderungen. So ist die sechsköpfige Familie auf Spenden angewiesen, die sie unter anderem durch Straßenmusik und Aushilfsjobs sammeln. Im hohen Norden starten mit ihrem umgebauten Wohnmobil, das schon bald für Ärger, weshalb eine Alternative angeschafft werden muss.Während es in Kanada, den Vereinigten Staaten und in Mexiko noch gut läuft, stoßen die Kellys in Nicaragua, Panama und Kolumbien an ihre Grenzen. Schon bald merkt Joey Kelly, dass die Reise nicht für alle Mitglieder der Familie sicher ist.