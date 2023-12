Primetime-Check

Wie schlugen sich die Serien im Ersten? Punktete ProSieben mit fünf «The Big Bang Theory»-Folgen?

3,90 Millionen Menschen ab drei Jahren machtenzur Nummer zwei in der Primetime, die Serie schnappte sich 14,7 Prozent bei allen und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.unterhielt 3,92 Millionen Zuschauer, sodass man auf 15,8 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man 7,2 Prozent ein. Die-Reportage unterhielt 2,57 Millionen Zuschauer und führte zu 11,6 Prozent. Mit denwaren noch 1,99 Millionen möglich, der Marktanteil wurde auf 11,2 Prozent beziffert. Die Informationsformate vom Ersten sicherten sich 8,0 und 9,9 Prozent.undlockten 3,39 und 2,20 Millionen Menschen zum ZDF, die Fernsehstation freute sich über 12,8 und 8,8 Prozent bei allen und 11,6 sowie 8,1 Prozent bei den jungen Menschen. Dasverfolgten 3,05 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen bei 13,6 Prozent bei allen sowie 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL konzentrierte sich auf, das 3,66 Millionen Zuschauer sahen und 16,6 Prozent bei den Werberelevanten brachte. Die Sat.1-Serien(1,07 Millionen) und(0,87 Millionen) enttäuschten beim jungen Publikum mit 4,4 und 3,5 Prozent.Zwei Folgen vonbrachten VOX 0,98 und 0,68 Millionen, die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf 7,7 und 8,0 Prozent.war wieder unterwegs: 0,64 Millionen Menschen sahen die zwei Folgen, die erste Geschichte aus Mannheim lockte 4,9 Prozent an, die Nürnberg-Folge erreichte 5,4 Prozent. Bei Kabel Eins erzielten die Spielfilmeund0,86 und 0,37 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 4,1 und 4,2 Prozent Marktanteil ein. Fünf Malsorgte für 0,52, 0,60, 0,57, 0,55 und 0,58 Millionen und 5,7, 7,4, 7,6, 7,9 und 8,9 Prozent, danach kamauf 0,30 Millionen und 7,2 Prozent.