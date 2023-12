Kein Erfolg für Sat.1-Vorabend

Quotennews

Einzig «Die Landarztpraxis» überzeugt in der 19-Uhr-Stunde.

Nach dem «Frühstücksfernsehen» (0,46 Millionen) strahlte Sat.1 am Dienstag um 10.00 Uhrmit der Episode „Burn, Baby, Burn“ aus, die auf 0,34 Millionen Zuschauer sowie 0,10 Millionen Umworbene kam. In der Zielgruppe erreichte die Sendung 11,1 Prozent. Danach erzielteimmerhin 0,29 Millionen Zuschauer, wovon 0,08 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten. Der Marktanteil wurde auf 7,7 Prozent beziffert.Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr war es Zeit für, die Doppelfolge unterhielt 0,44 und 0,60 Millionen. In der Zielgruppe fuhren die Formate schlechte 4,6 und gute 9,3 Prozent Marktanteil ein. Ab 14.00 Uhr bekamen 0,40 Millionen Zuschauer eine Folgeserviert, die 0,09 Millionen Umworbene hatte. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 7,5 Prozent.Die Sendunginteressierte ab 15.00 Uhr lediglich 0,19 Millionen Zuschauer,war für 0,22 Millionen Menschen interessant. Bei den Umworbenen schalteten 0,05 und 0,02 Millionen ein, die Marktanteile beliefen sich auf 3,7 und 1,5 Prozent.unterhielten 0,22 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr Sat.1 2,6 Prozent Marktanteil ein. Die Mischung aus Regionalmagazinen undbrachte 0,34 Millionen und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Schließlich erreichte0,43 Millionen Zuschauer, doch bei den Werberelevanten sah es mit 3,8 Prozent nicht toll aus. „Königsfrauen küssen besser“ hieß die Folge von, die Sat.1 um 19.00 Uhr zeigte. 0,89 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich auf passable 4,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren nur 0,17 Millionen dabei, der Marktanteil war mit 4,6 Prozent im akzeptablen Bereich.