Das Erste holt mit drei Dokumentationen nur mäßige Werte

Quotennews

Weil Sandra Maischberger in einer Pause weilt, liefen am Dienstagabend Dokumentationen.

Das Erste hat am Dienstag zahlreiche Dokumentationen gesendet. In «Report Mainz» lief die Dokumentation. Den Film von Niklaus Maurer und Thomas Schneider verfolgten zwischen 21.45 und 22.15 Uhr nur 2,57 Millionen Zuschauer, womit die blaue Eins 11,6 Prozent Marktanteil erreichte. Unter den jungen Menschen waren 0,36 Millionen, was zu 8,0 Prozent Marktanteil führte.Ab 22.50 Uhr ging «ARD Story» auf die Sendung.wollten sich 1,18 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Dieses Mal verbuchte der Film von Carsten Frank einen Marktanteil von 8,9 Prozent. 0,26 Millionen junge Menschen blieben bis 23.35 Uhr wach, sodass man auf 9,4 Prozent Marktanteil kam.Im Anschluss sendete Das Erste eine neue Ausgabe der Reihe «Echtes Leben». Ilyas Mec stellte den Filmvor, der bei 0,51 Millionen Menschen auf Anklang stieß. 5,4 Prozent Marktanteil brachte das Programm des Hessischen Rundfunks. Die Sendung, die bis 00.05 Uhr lief, unterhielt 7,6 Prozent der Zuschauer. Bei den jungen Menschen erreichte die Geschichte über Philipp, der mit 18 Jahren den Kriegsdienst verweigert hatte, aber mit 40 Jahren eine Grundausbildung absolviert, 0,16 Millionen.