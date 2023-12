Andre Braugher ist tot

Köpfe

Der in Chicago geborene Schauspieler verstarb nach kurzer Krankheit.

«Brooklyn Nine-Nine»-Star Andre Braugher ist nach kurzer Krankheit verstorben. Geboren am 1. Juli 1962 in Chicago, Illinois, wuchs er in einer künstlerisch geprägten Familie auf. Seine Mutter war eine Musikerin, und sein Vater arbeitete als Postbeamter. Schon früh zeigte Braugher Interesse an der Schauspielerei, was ihn dazu motivierte, seine Fähigkeiten an verschiedenen Theaterschulen zu verfeinern.Nach dem Abschluss an der Juilliard School in New York City begann Andre Braugher seine Bühnenkarriere am Broadway. Sein Talent und seine überzeugende Darstellung führten zu seiner Entdeckung durch die Filmindustrie. Sein Durchbruch erfolgte in den frühen 1990er Jahren mit seiner Rolle als Detective Frank Pembleton in der gefeierten Fernsehserie «Homicide: Life on the Street». Für diese Rolle erhielt er mehrere Emmy-Nominierungen und gewann einen Emmy Award für herausragende Schauspielleistung in einer Dramaserie.Andre Braugher zeigte seine Vielseitigkeit als Schauspieler in verschiedenen Genres. Neben seiner beeindruckenden Fernsehkarriere wirkte er in einer Reihe von Filmen mit, darunter «Glory» (1989), in dem er an der Seite von Denzel Washington auftrat, und «Frequency» (2000). Seine Fähigkeit, komplexe Charaktere überzeugend zu verkörpern, machte ihn zu einem angesehenen Schauspieler in der Unterhaltungsindustrie.In den folgenden Jahren setzte Braugher seine Erfolgsserie fort und erweiterte sein Portfolio um weitere anspruchsvolle Projekte. Er spielte in der Dramedy-Serie «Men of a Certain Age» (2009–2011) an der Seite von Ray Romano und Scott Bakula. Darüber hinaus übernahm er die Hauptrolle des Captain Raymond Holt in der beliebten Comedyserie «Brooklyn Nine-Nine», die ihm erneut Lob von Kritikern und Fans einbrachte.Abseits der Kamera engagiert sich Andre Braugher auch sozial und setzt sich für verschiedene wohltätige Zwecke ein. Sein Beitrag zur Unterhaltungsindustrie und sein Einfluss als afroamerikanischer Schauspieler haben ihn zu einer respektierten Persönlichkeit gemacht. Andre Braugher bleibt eine herausragende Figur in der Welt des Schauspiels, dessen Talent und Hingabe das Publikum weiterhin beeindrucken.FOX teilte mit: "Jeder bei FOX ist erschüttert über den plötzlichen Verlust unseres Freundes und Kollegen, des unglaublich talentierten Andre Braugher. Er wird sicherlich für seine kultigen komödiantischen und dramatischen Rollen in Film und Fernsehen in Erinnerung bleiben, aber vor allem für sein großes Herz, seine Freundlichkeit und den bleibenden Eindruck, den er bei seinen Freunden, seiner Familie und seinen Fans überall hinterlassen hat, wird man sich an ihn erinnern. Andre war das Herz und die Seele von The Nine-Nine und wird für immer unser Captain sein. Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid sind in dieser Zeit bei Andres Familie und seinen Angehörigen.""Andre Braugher war der Schauspieler, nach dem andere in diesem Beruf immer streben würden", teilte NBC und Universal Pictures mit. "Er verlieh Detective Frank Pembleton in «Homicide: Life on the Street» sowohl mit rechtschaffener Wildheit als auch mit ruhiger Würde. Zusätzlich zu seinen Fähigkeiten als Theaterschauspieler konnte er auch seine komödiantischen Fähigkeiten als entschlossener und leidenschaftlicher Captain Holt in «Brooklyn Nine-Nine» voll ausspielen. Seine Leistungen werden auch künftige Generationen inspirieren und wir werden ihn sehr vermissen." - NBC und Universal Television