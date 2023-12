Komödie «Obliterated» bleibt Serien-Nummer-Eins

International

«Leave the World Behind» landen bei den Spielfilmen auf dem ersten Platz.

, der neue apokalyptische Thriller von Regisseur Sam Esmail mit Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha'la und dem ominösesten Hirsch der Welt in den Hauptrollen, landete mit 41,7 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen Filmliste und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Auch Filme für die ganze Familie waren diese Woche ein Hit., die Body-Swap-Komödie mit Jennifer Garner und Ed Helms in den Hauptrollen, belegte mit 18,6 Millionen Besuchern den zweiten Platz., der Animationsfilm von Star, Co-Autor und Produzent Adam Sandler, belegte in seiner dritten Woche auf der Liste mit 14,2 Millionen Aufrufen den dritten Platz, womit sich die Gesamtzahl der Aufrufe seit dem Start auf 72,4 Millionen erhöhte.rutschte mit 13,2 Millionen Aufrufen auf den vierten Platz ab.Auf der englischen TV-Liste ging es spannend weiter: Die Fans schickten die bissige, actiongeladene Komödiemit 9,0 Millionen Aufrufen in ihrer zweiten Woche auf Platz 1. Das neue Young Adult-Drama, das zum Schwärmen anregt, debütierte auf Platz 2 der englischen TV-Liste mit 7,5 Millionen Zuschauern und ging auf TikTok viral. Die epische Reality-Wettbewerbsserie- die am 6. Dezember ihren ersten Gewinner kürte - belegte mit 6,6 Millionen Aufrufen den dritten Platz. Teil 1 der sechsten und letzten Staffel vonbelegte den sechsten Platz (2,5 Millionen Aufrufe) und Staffel 5 vonbelegte in ihrer achten Woche auf der Liste den achten Platz (2,2 Millionen Aufrufe).Es war eine starke Woche für Debüts auf der nicht-englischen TV-Liste. Das düstere Kriminaldrama(Frankreich) belegte mit 5,6 Millionen Zuschauern Platz 1, die romantische Komödie(Südkorea) kam auf Platz 5 (2,3 Millionen Zuschauer), Staffel 2 der Romanze(Italien) belegte Platz 9 (1,1 Millionen Zuschauer) und das YA-Drama(Belgien) rundete die Liste auf Platz 10 (1,1 Millionen Zuschauer) ab.