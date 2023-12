Peacock startet «Apple Never Fall»

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Sam Neill und Annette Bening erscheint im März.

Basierend auf dem New York Times-Bestsellerroman von Liane Moriarty dreht sich inalles um die scheinbar perfekte Familie Delaney. Die ehemaligen Tennistrainer Stan (Sam Neill) und Joy (Annette Bening) haben ihre erfolgreiche Tennisakademie verkauft und sind bereit für die goldenen Jahre ihres Lebens. Als sie sich darauf freuen, Zeit mit ihren vier erwachsenen Kindern (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles) zu verbringen, ändert sich alles, als eine verletzte junge Frau an Joy und Stans Tür klopft und die Aufregung bringt, die sie vermisst haben. Doch als Joy plötzlich verschwindet, sind ihre Kinder gezwungen, die vermeintlich perfekte Ehe ihrer Eltern in Frage zu stellen, als die dunkelsten Geheimnisse der Familie ans Licht kommen.Annette Bening, Sam Neill, Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles, Georgia Flood, Jeanine Serralles und Dylan Thuraisingham sind die Hauptdarsteller der Serie, während Katrina Lenk, Timm Sharp, Nate Mann, Paula Andrea Placido, Pooja Shah und Quentin Plair als Gaststars verpflichtet wurden. Universal International Studios und Heyday Television produzierten die achtteilige Serie in Queensland, Australien und Florida, USA."«Apples Never Fall» ist eine sehr ehrliche Serie darüber, was es bedeutet, Teil einer sehr komplizierten Familie zu sein. Und das ist doch jede Familie, oder? Wie wir im Autorenzimmer immer sagten... Bei den Delaneys könnte etwas wirklich Schlimmes passiert sein... aber man will trotzdem auf einen Gin Tonic vorbeikommen“, sagt Showrunnerin Melanie Marnich.