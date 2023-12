AEOS schließt Partnerschaft mit The Trade Desk

Vermischtes

Das MarTech-Unternehmen schließt sich mit dem Werbetechnologieunternehmen zusammen, um die gezielte Ansprache von Konsumenten in Gebieten anzusprechen, in denen wenig lineares TV geschaut wird.

All eyes on screen (AEOS) hat eine exklusive Parnterschaft mit Werbetechnologieunternehmen The Trade Desk geschlossen, um Werbungtreibenden die gezielte Ansprache von Konsumenten in Gebieten zu ermöglichen, in denen wenig lineares Fernsehen geschaut wird oder in denen eine bestimmte TV-Kampagne nicht genug Werbedruck erzeugt. AEOS stellt dafür ab sofort Targetingsegmente bereit, die es Werbetreibenden ermöglichen, tagesaktuell Schwankungen der TV-Leistung über digitale Kampagnen effizient auszugleichen. Auf Webseiten, Apps, digitalem Audio, Connected TV oder digitaler Außenwerbung können somit Konsumenten in genau den Regionen angesprochen werden, die im TV allgemein oder kampagnenbasiert nicht optimal erreicht wurden.Das MarcTech-Unternehmen greift dafür auf die TV-Daten von mehr als einer Million Haushalten in Deutschland zurück, die über das Vodafone-Netz TV-Signale empfangen. Diese Informationen werden dann über die Plattform von The Trade Desk tagesaktuell in einzelnen Targetingsegmenten abgelegt, die zum einen allen Werbetreibenden zugänglich gemacht werden können und zum anderen bei kampagnenbasiertem Tracking exklusiv einzelnen Kunden zur Verfügung stehen werden.„Die Erweiterung unseres Angebotes über eine Bereitstellung von Targetingsegmenten auf The Trade Desk ist für uns der nächste logische Schritt“, erklärt Marin Curkovic, CEO von AEOS. „Der Produktname TV BOOST erklärt perfekt, was wir hier tun – auf Basis von TV-Leistungswerten digitale Kampagnen ‚boosten‘! Dieses Angebot gemeinsam mit The Trade Desk zu starten, lag für uns auf der Hand, da wir schon längere Zeit sehr partnerschaftlich miteinander arbeiten. Wir freuen uns sehr, nun exklusiv mit The Trade Desk die nächste Stufe des Produktausbaus zu starten.“Christian Walter, Director Data Partnerships EMEA bei The Trade Desk, ergänzt: „Durch unsere Partnerschaft mit AEOS bauen wir eine sehr wichtige Brücke zwischen linearem TV und digitalen Kanälen im offenen Internet. Das hat enorme Auswirkungen für alle Marken und Agenturen, für die Fernsehwerbung im Zentrum werblicher Ansprache steht. Werbungtreibende können jetzt den Werbedruck auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer ideal mit digitalen Anzeigen im Web, auf mobilen Apps, im Connected TV oder sogar Digital Out-of-Home so ergänzen, dass kanalübergreifend die optimale Kontaktfrequenz erreicht wird. Die Konsument:innen profitieren von einer ausgewogenen werblichen Ansprache und Werbungtreibende von einer erheblich verbesserten Effizienz.“