RedBird IMI zeigt Interesse an All3Media

Wirtschaft

Jeff Zucker und Gerry Cardinale interessieren sich für Produktionsfirma.

Die Investmentgruppe von Jeff Zucker und Gerry Cardinale, RedBird IMI, ist nach Informationen der Financial Times an der Produktionsfirma All3Media interessiert. Zu den zahlreichen Tochterunternehmen gehört in Deutschland unter anderem Filmpool. Eine Quelle sagte der Zeitung, dass noch vor Weihnachten weitere Gespräche aufgenommen werden sollen.Bislang gehört All3Media Warner Bros. Discovery und Liberty Global, die das Unternehmen vor knapp zehn Jahren für 550 Millionen Pfund erworben haben. Jetzt könnte das Unternehmen für mindestens eine Milliarde Pfund verkauft werden. Auch die französische TV-Gruppe Banijay hatte Ende November ein Angebot abgegeben, soll sich aber inzwischen aus dem Bieterkampf zurückgezogen haben.Hinter RedBird IMI steht der ehemalige NBCUniversal-Chef Jeff Zucker. Bei All3Media entstanden zuletzt Reality-Hits wie «The Traitors». Außerdem wurden die Serien «Fleabag» und «The Tourist» gedreht. Zu den Tochterunternehmen gehören unter anderem Neal Street Productions, Two Brothers Pictures und Little Dot Studios.