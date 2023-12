Blockbuster-Battle

Zwei Komödien treten am 3. Advent gegen den wohl bekanntesten Erotikthriller der Filmgeschichte an. Wer hat das bessere Ende für sich?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ZDFneo, 20:15 Uhr)Bridget ist endlich kein Beziehungs-Paria mehr, denn sie und der Londoner Menschenrechtsanwalt Mark Darcy sind ein Paar. Er ist ihr persönlicher Sexgott, was leider nur zeitweise darüber hinweghilft, dass beide aus sehr unterschiedlichen Welten kommen. Während Mark beruflich bereits angekommen ist, bastelt Bridget bei einem kleinen Sender immer noch an ihrer journalistischen Karriere. Und außerdem hegt Bridget bereits nach acht Wochen Beziehung den Verdacht, Mark betrüge sie mit seiner schönen Arbeitskollegin Rebecca. Bridget legt eine kleine Reihe ihrer berühmt-berüchtigten Auftritte hin, doch nach einem großen Festbankett der Londoner Anwälte und einem angeschlossenen Skiurlaub in Österreich kommt es zur Trennung von Mark und Bridget. Ungefähr zur selben Zeit taucht der charmant-unverschämte Daniel Cleaver wieder in London und bei Bridgets Sender auf. Gemeinsam mit ihm soll Bridget eine Reisereportage aus dem fernen Thailand präsentieren - eine lange Zeit mit Daniel fern von London. Bedeutet das eine erneute Versuchung für Bridget, sich wieder mit Daniel einzulassen, und das endgültige Aus für ihr Verhältnis zu Mark – dem Mann, den sie eigentlich liebt?The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Tele 5, 20:15 Uhr)Der abgehalfterte Polizist Nick Curren verfängt sich gnadenlos in den Fängen der hocherotischen Schriftstellerin Catherine Tramell . Die attraktive, bisexuelle Frau entwirft offenbar nicht nur in ihrer Eigenschaft als Krimiautorin brutale Mordszenarien. Vielmehr zeigt sich nach einiger Zeit: bei den Romanen handelt es sich um Nacherzählungen realer Vorkomnisse. - Der Thriller von Paul Verhoeven machte Sharon Stone über Nacht zur Sex-Ikone. Proteste verschiedener Bewegungen und Interessensgruppen begleiteten bereits die Dreharbeiten.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Georgia Byrd ist eine ganz normale Frau: Sie ist eine Verkäuferin in New Orleans, versagt sich jedes Vergnügen, isst nur Magerkost und himmelt einen Mitarbeiter aus der Ferne an. Nachdem sie erfährt, dass sie eine tödliche Krankheit hat, entscheidet sich die schüchterne Frau, nach Europa zu reisen. Dort steigt sie in einem Nobelhotel ab, diniert nur vom Feinsten und sagt den anderen Gästen des Hauses offen und ehrlich ihre Meinung. Wird die Wahrheit sie verändern?The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7