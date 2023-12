«Comedy Märchenstunde» weiter im Sinkflug

Quotennews

Ein gebrauchter Abend für Sat.1, denn «Die Comedy Märchenstunde» lief nicht gut und auch «Die Landarztpraxis» musste einen Dämpfer hinnehmen.

Mit jeweils rund zwei Millionen Zuschauern legtevor zwei Jahren einen hervorragenden Start hin. Die ersten beiden Ausgaben fuhren damals 13,8 und 12,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Seither ging es für das Comedy-Format stetig bergab, sodass im Vorjahr mit 6,8 und 6,1 Prozent kaum mehr die Hälfte drin waren. Am Montag stand mit „Der Wolf und die sieben Geißlein“ die fünfte Folge auf dem Programm. Diesmal schalteten nur 0,60 Millionen Zuschauer ein, womit sich Sat.1 mit einem Marktanteil von 2,4 Prozent begnügen musste. In der Zielgruppe waren die Werte ebenfalls deutlich schlechter als im Vorjahr. Mit nur 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren sehr niedrige 3,6 Prozent drin.Im Anschluss ging es mit der Wiederholung von „Rotkäppchen“ weiter. Die gut zweistündige Sendung sorgte ab 22:25 Uhr nur noch für die Hälfte der Gesamtreichweite. Von den 300.000 Zuschauern stammten nur noch 120.000 Menschen aus der Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 2,3 Prozent bei allen und 4,5 Prozent bei den Umworbenen kann Sat.1 nicht zufrieden sein.Am Vorabend erlebteeinen herben Dämpfer. Die Serie mit Caroline Frier verhalf dem Bällchensender in der 19-Uhr-Stunde nur zu 0,10 Millionen werberelevanten Zuschauern. Mit 2,5 Prozent reichte man eindeutig nicht an den Senderschnitt heran und auch die Vorwochenwerte lagen in weiter Ferne. Insgesamt sahen 0,78 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil wurde auf 3,6 Prozent beziffert.