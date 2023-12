Amazon bestellt «Obession»

US-Fernsehen

Lisa Zwerling und Karyn Usher werden die Serie schreiben und produzieren.

Prime Video hat bekannt gegeben, dassvon James Wans Produktionsfirma Atomic Monster als Serie bestellt wurde. Lisa Zwerling («The Rook», «ER») und Karyn Usher («The Rook», «Prison Break») werden die Serie, die auf dem internationalen Bestsellerroman „56 Days“ von Catherine Ryan Howard basiert, schreiben und produzieren.«Obsession» folgt Oliver und Ciara, die sich nach einem zufälligen Treffen in einem Supermarkt schnell und auf gefährliche Weise ineinander verlieben. Sechsundfünfzig Tage später finden die Ermittler der Mordkommission in Olivers Wohnung eine nicht identifizierte Leiche vor - brutal ermordet und absichtlich zersetzt. Hat er sie umgebracht? Hat sie ihn umgebracht? Der Wechsel zwischen einem intensiven Tag in der Gegenwart und der verdrehten Geschichte des jungen Liebespaares in der Vergangenheit macht die Serie zu einer einzigartigen Kriminalgeschichte und einem fesselnden, erotischen Psychothriller. Während der Roman vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie spielt, wird die Serie nicht vor diesem Hintergrund spielen."Es ist ein Privileg, dass wir der genialen Catherine Ryan Howard das Vertrauen schenken, die fesselnde Geschichte von „56 Days“ für die Leinwand zu adaptieren", so Nick Pepper, Head of U.S. SVOD Wholly Owned Development, Amazon MGM Studios. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass das visionäre Team von James Wan, Lisa Zwerling und Karyn Usher diesen spannenden Roman in eine sehenswerte Originalserie für Prime Video-Abonnenten auf der ganzen Welt verwandeln wird.""Wir freuen uns sehr, mit Karyn und Lisa an diesem treibenden und sexy Thriller zusammenzuarbeiten, der auf Catherines fesselndem Roman basiert. Ihre Vision für die Serie bringt eine neue Sichtweise für ein zeitgenössisches Publikum und bleibt dabei dem Genre treu", sagte James Wan, Executive Producer. Die Serie wird von Lisa Zwerling und Karyn Usher geschrieben und produziert. Weitere ausführende Produzenten sind James Wan, Michael Clear und Rob Hackett über Atomic Monster, wobei Danielle Bozzone die Serie im Namen des Unternehmens beaufsichtigt. Catherine Ryan Howard wird als Co-Executive Producer fungieren. Die Serie wird von Amazon MGM Studios und Atomic Monster produziert.