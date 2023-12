Neue Folgen von «Blue Eye Samurai»

International

Der Streamingdienst Netflix hat neue Folgen in Auftrag gegeben.

Netflix hat heute eine zweite Staffel der Animationsseriebestätigt, die kürzlich von „Vanity Fair“ als eine der besten Fernsehserien des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Details zur zweiten Staffel werden noch bekannt gegeben. "Als wir mit diesem Projekt begannen, haben wir uns vorgenommen, diese sehr persönliche Geschichte, die im Japan der Edo-Periode spielt, auf möglichst authentische und schöne Weise zum Leben zu erwecken. Unsere Animatoren, Historiker, Musiker, Kampfkünstler und Synchronsprecher haben dies über unsere Erwartungen hinaus verwirklicht", so die Schöpfer, ausführenden Produzenten und Autoren Amber Noizumi und Michael Green. "Wir sind unserem gesamten Team und unseren Zuschauern aus der ganzen Welt dankbar, die eine solche Leidenschaft für Mizu und ihren Weg der Rache gezeigt haben. Mizu hat noch viel Blut zu vergießen! Wir sind unseren unglaublichen Partnern bei Netflix zutiefst dankbar, dass sie uns die Reise fortsetzen lassen."«Blue Eye Samurai» ist eine provokante und visuell atemberaubende Filmserie, die den Zuschauer in eine Welt voller lebendiger Animationsfilme für Erwachsene mit Live-Action-Elementen eintauchen lässt. BLUE EYE SAMURAI spielt im Japan der Edo-Periode und folgt Mizu (gesprochen von Maya Erskine), einer gemischtrassigen Meisterin des Schwertes, die ein Leben in Verkleidung führt, um Rache zu üben.Die erste Staffel wurde von Amber Noizumi und Michael Green entwickelt, die auch als ausführende Produzenten und Autoren fungieren. Erwin Stoff ist ausführender Produzent. Jane Wu ist leitende Regisseurin und Produzentin. Blue Spirit ist das Animationsstudio.