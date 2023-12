«The Golden Bachelor» begeistert ABC

US-Quoten

Das Finale hat die höchsten Reichweiten seit März 2020 erreicht.

Das Staffelfinale von ABCserzielte neue Serienhöchstwerte sowohl bei den Gesamtzuschauern (7,13 Millionen) als auch bei den Erwachsenen 18-49 (0,98) in den nationalen Live+7-Tageswerten. Mit 7,13 Millionen Zuschauern erzielte «The Golden Bachelor» die höchste Zuschauerzahl für eine Serie der «Bachelor»-Reihe (d.h. «The Bachelor», «The Bachelorette», «Bachelor in Paradise») seit März 2020 und die höchste Einschaltquote bei den Erwachsenen 18-49 (0,98) seit September 2022.«Der goldene Bachelor» steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche um elf Prozent bei den Gesamtzuschauern (7,13 Mio. vs. 6,44 Mio.), verzeichnete damit sechs Wochen in Folge ein Wachstum und erzielte die größte Steigerung von Woche zu Woche.Nach sieben Tagen auf linearen und Streaming-Plattformen erreichte das Staffelfinale von «The Golden Bachelor» von ABC 9,42 Millionen Gesamtzuschauer und war damit die meistgesehene Multiplattform-Sendung für eine Serie der «The Bachelor»-Reihe seit März 202020. Außerdem steigerte sich die Sendung bei den Erwachsenen 18-49 um +159% gegenüber der anfänglichen Live+Same-Day-Quote und erreichte eine Quote von 2,07 nach nur sieben Tagen der Multiplattform-Ausstrahlung.