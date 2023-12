Löwen-Weihnachts-Special knüpft an Vorjahres-Werte an

Quotennews

Mit 11,6 Prozent in der Zielgruppe lag man zwar unter dem Vorjahres-Niveau, doch VOX kann zufrieden mit dem Ergebnis sein.

1,86 Millionen Zuschauer hatten im vergangenen Jahr die „Endlich Weihnachten“-Ausgabe vonverfolgt. VOX konnte sich mit der Sonderfolge über tolle Marktanteile von 7,5 Prozent bei allen und 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Auch in diesem Jahr ließ man eine Weihnachtsausgabe der Gründershow produzieren, die ebenfalls tolle Werte erzielte, aber nicht ganz an die von 2022 heranreichten. Diesmal wurden 1,50 Millionen Zuschauer gemessen, sodass der Marktanteil bei 6,5 Prozent lag. In der Zielgruppe waren mit 0,55 Millionen Umworbenen 11,6 Prozent Marktanteil drin.Um 23:15 Uhr folgte eine alte Ausgabe des Auswanderer-Formats, in der Familie Schimke in Pajala am Polarkreis portraitiert wurde und die Quoten purzeln ließ. Die Geschichte aus Lappland, die aus dem März 2019 stammt, verfolgten 0,46 Millionen Menschen, darunter 0,09 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf solide 4,4 Prozent bei allen und schwache 4,2 Prozent bei den jüngeren Zuschauern beziffert.Einmal mehr sehr schwer tat sich in der 14-Uhr-Stunde. Die Doku-Soap musste sich mit 0,17 Millionen Zuschauer begnügen und erreichte nur Marktanteile von 1,9 respektive 2,5 Prozent. Die Delle wusste aber das übrige Line-up glatt zu bügeln.kam im Anschluss auf 0,49 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent in der Zielgruppe.markierte 0,56 Millionen 7,7 Prozent. Bis zu Primetime wurde die Quoten sogar zweistellig.undsorgten für 10,5, 10,1 und 10,3 Prozent beim werberelevanten Publikum. Die Gesamtreichweiten stiegen auf 0,90, 0,99 und 1,25 Millionen.