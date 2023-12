Staffelhoch für «Bauer sucht Frau»

Quotennews

Knackt die Datingshow mit Inka Bause in diesem Jahr noch die Vier-Millionen-Marke? Viel fehlt nach der gestrigen Folge nicht mehr.

RTL reitet mitweiterhin die Erfolgswelle und konnte am Montagabend mit der siebten Ausgabe ein neuen Staffelbestwert markieren. Insgesamt schalteten 3,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, womit man noch mehr Reichweite generierte als vor zwei Wochen, als 3,80 Millionen Menschen zu Buche standen. Der Marktanteil stieg folglich auf beeindruckende 14,8 Prozent – ebenfalls Topwert in diesem Herbst.Nicht nur auf dem Gesamtmarkt lief es für Inka Bause gestern großartig, auch in der Zielgruppe überzeugte die Datingshow. Mit 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man nicht nur 15,2 Prozent Marktanteil ein, sondern auch spielend leicht den Primetime-Sieg. VOX musste sich mit der Weihnachtsausgabe von «Die Höhle der Löwen» (11,6) klar geschlagen geben.Der Kölner Sender setzte sein Programm mitum 22:15 Uhr fort und sicherte sich noch 2,23 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei weiterhin sehr guten 11,1 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,38 Millionen und 9,5 Prozent drin. Weiter rückläufig waren die Quoten auch bei, der mit 0,21 Millionen Jüngeren nur noch 6,5 Prozent holte. Insgesamt lag RTL aber weiterhin über dem Senderschnitt, denn 1,62 Millionen Seher sorgten für 9,9 Prozent.