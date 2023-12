Primetime-Check

Wie lief es für den Weihnachtsfilm «Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel» im ZDF? Wie viele Zuschauer entschieden sich für «Pulp Fiction» bei Kabel Eins?

verhalf dem ZDF um 20:15 Uhr zu 4,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,42 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich in einem ordentlichen Bereich bei 16,0 Prozent bei allen und 7,7 Prozent bei den unter 50-Jährigen. Im Anschluss an dasstrahlte das ZDF, eine 15-minütige Reportage über den verstorbenen Ex-Intendanten Dieter Stolte. Die Reichweite sank von 3,06 Millionen auf 1,95 Millionen, was den Marktanteil von 12,8 auf 9,6 Prozent schrumpfen ließ. Bei den Jüngeren standen 8,6 und 4,8 Prozent Marktanteil zu Buche.Im Ersten ging die Winter-Folge vonauf Sendung, die 2,42 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Marktanteile lagen bei 9,0 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.hielt mit 2,28 Millionen Zuschauer zumindest den Gesamtmarktanteil konstant, doch bei den Jüngeren fiel der Wert auf schwache 4,8 Prozent. Dieinformierten ab 22:15 Uhr noch 2,09 Millionen Zuschauer und generierte Marktanteile von 11,0 respektive 6,7 Prozent.Klarer Sieger im Privatfernsehen wurde RTL mit. Die siebte Folge erreichte 3,84 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden 15,2 Prozent ausgewiesen. Ärgster Verfolger wurde VOX mit. Die Gründershow sicherte sich 1,50 Millionen Zuschauer und 11,6 Prozent bei den Umworbenen. Kabel Eins sendete, der Tarantino-Film verhalf dem Sender zum besten Ergebnis der eigenen Sendergruppe. 0,68 Millionen Menschen schalteten, sodass 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe heraussprangen.ProSieben schickte erneut Jenke von Wilmsdorff ins Rennen, der mit seinembei 0,56 Millionen Zuschauern Anklang fand. In der Zielgruppe standen 7,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Richtig schlecht lief es für Sat.1, wo eine neuenur 0,60 Millionen Zuschauer und 3,6 Prozent Marktanteil generierte. RTLZWEI tat sich mitebenfalls schwer. Es reichte für 0,48 Millionen Seher und mäßige 2,8 Prozent beim werberelevanten Publikum.