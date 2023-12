Sat.1 startet mit Julia Leischik ins neue Jahr

TV-News

Anfang Januar geht Julia Leischik wieder auf die Suche nach vermissten Personen. In der ersten Folge geht es um eine junge Frau, die ihren Vater in den USA sucht.

Um Vermissten-Fahnderin Julia Leischik war es in diesem Herbst erstaunlich ruhig gewesen, obwohl die vergangene Staffel der Sat.1-Sendungim vergangenen Jahr regelmäßig mehr als zwei Millionen Zuschauer in den Sat.1-Vorabend am Sonntag lockte. Ganz ohne Leischik kam der Bällchensender aber nicht aus, denn im Anschluss an «Hochzeit auf den ersten Blick» liefen zwischen September und November zuletzt Wiederholungen am späten Montagabend.Neue Folgen präsentiert Sat.1 im neuen Jahr. Los geht es am ersten Sonntag 2024. Am 7. Januar zeigt Sat.1 ab 18:55 Uhr die 15. Staffel. In der ersten Folge trifft Leischik auf die junge Mutter Linda. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren Vater zu finden. Der in Deutschland stationierte US-Soldat musste kurz nach Lindas Geburt zurück in die USA – die junge Frau hat ihren Vater nie richtig kennengelernt.Sat.1 kann den Neuware-Nachschub derzeit gut gebrauchen. Der einst so reichweitenstarke Sendeplatz litt zuletzt unter zahlreichen Wiederholungen, die nur selten mehr als eine Million Zuschauer anlockten. Auch «Der Hundetrainer-Champion» war im November kein Erfolg und ließ sogar die guten Quoten der «Das große Backen»-Zweitverwertung in den Keller rutschen.