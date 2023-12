Rafael Nadal & Carlos Alcaraz spielen Netflix-Tennis

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird ein Sondermatch zwischen den Tennis-Profis übertragen.

Rafael Nadal. Carlos Alcaraz. Two tennis superstars. One epic matchup served LIVE on Netflix.



The Netflix Slam 🎾 March 3 pic.twitter.com/Biri3BuF8L — Netflix (@netflix) December 11, 2023

Netflix wird sein nächstes Live-Sportereignisstreamen, bei dem der 22-fache Grand-Slam-Champion im Herreneinzel, Rafael Nadal, gegen die Nummer 2 der Welt und seinen spanischen Landsmann Carlos Alcaraz in einem besonderen Tennis-Schaukampf antritt. Die Veranstaltung, die von MGM Resorts International ausgerichtet wird, ist für Sonntag, den 3. März 2024 um 12:00 Uhr PST / 21:00 Uhr MEZ in der Michelob ULTRA Arena im Mandalay Bay Resort und Casino geplant. Das Spiel wird als DuaI-Übertragung für die englisch- und spanischsprachigen Märkte ausgestrahlt. Weitere Spieler und Begegnungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Ich freue mich sehr auf meinen ersten Besuch in Las Vegas, einer der kultigsten und unterhaltsamsten Städte der Welt", sagte Nadal. "Ich freue mich auch sehr darauf, mit meinem Landsmann Carlos Alcaraz zu spielen. Ich bin mir sicher, dass es ein fantastischer Tennisabend werden wird.""Ich fühle mich geehrt und bin sehr glücklich, mit Rafa in Las Vegas auf dem Platz zu stehen", sagte Alcaraz, US-Open- und Wimbledon-Sieger. "Er ist natürlich ein ganz Großer, und seine Rekorde und Erfolge sprechen für sich selbst. Rafa ist außerdem einer der nettesten Typen auf der Tour, und ich freue mich auf unser Match am 3. März.""Ich bin begeistert, dass wir mit «The Netflix Slam» unserem weltweiten Publikum die Möglichkeit geben können, zwei Tennisgrößen in einem einzigartigen Live-Event gegeneinander antreten zu sehen", sagte Gabe Spitzer, Vice President, Nonfiction Sports, Netflix. "Eine Legende wie Rafa und ein Champion wie Carlos zusammen auf dem Platz, zusammen mit einer Menge anderer Action, verspricht eine Live-Show zu werden, die die Fans nicht verpassen wollen.""Wir gehen davon aus, dass «The Netflix Slam at Mandalay Bay» eine der unterhaltsamsten Veranstaltungen des Jahres sein wird", sagte Lance Evans, Senior Vice President of Sports and Sponsorship, MGM Resorts International. "Tennisfans auf der ganzen Welt werden ein unvergessliches Erlebnis erleben, wenn zwei der besten Tennisspieler der Welt in der Hauptstadt des Sports gegeneinander antreten."