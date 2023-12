Showtime wird Paramount+ with Showtime

US-Fernsehen

Nun vollzieht Paramount auch den lang erwarteten Schritt, um die Marke bald komplett verschwinden zu lassen.

Der lineare Showtime-Fernsehsender wird am 8. Januar 2024 in Paramount+ with SHOWTIME umbenannt und bietet mit Spannung erwartete neue Showtime-Titel und ausgewählte Paramount+ Original-Hitserien. Der Umzug bringt die Marke in Einklang mit dem Paramount+ with SHOWTIME-Plan, einer Eckpfeiler-Integration für den Streaming-Dienst, und macht sie zur ersten Multiplattform-Marke ihrer Art, die Streaming und lineare Inhalte integriert.Die Zuschauer können sich unter anderem auf die neuen Showtime Original-Serien «A Gentleman in Moscow», die von George Clooney produzierten Serien «The Department» und «The Woman in the Wall» sowie die preisgekrönten und kulturverändernden Showtime-Hits «Fellow Travelers», «The Chi», «The Curse», «Yellowjackets» und «Your Honor» freuen.Im Rahmen der Umbenennung haben Showtime-Abonnenten ab dem 8. Januar Zugang zu mehr Premium-Geschichten mit der neuen Paramount+ Original-Serie «Sexy Beast», der kommenden zweiten Staffel von «Halo» und dem Besten von Paramount+ Ab sofort wird auf den von Showtime betriebenen linearen Kanälen eine Einführungskampagne ausgestrahlt, die das Rebranding von Paramount+ with SHOWTIME ankündigt, um den Bekanntheitsgrad bei den Zuschauern zu steigern.