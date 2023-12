«Vanderpump Rules» kehrt am 30. Januar zurück

US-Fernsehen

Bereits am 12. Dezember zeigt der Sender Bravo ein Special.

Die für den Emmy Award nominierte Realitykehrt zurück, während die ehemaligen SURvers versuchen, nach einem Skandal, der die enge Freundesgruppe erschütterte, die Scherben aufzusammeln. Mit Ressentiments, Vergebung und wechselnden Allianzen versuchen sie, die im Sand gezogenen Linien zu navigieren, während sie ihre Freundschaften wieder aufbauen, ihre Geschäfte entwickeln und vergangene Beziehungen heilen. Staffel 11 feiert am Dienstag, den 30. Januar um 20.00 Uhr auf Bravo Premiere und wird am nächsten Tag auf Peacock als Stream verfügbar sein.In der 11. Staffel sind Lisa Vanderpump, Ariana Madix, James Kennedy, Katie Maloney, Lala Kent, Scheana Shay, Tom Sandoval und Tom Schwartz wieder dabei. James' Freundin, Ally Lewber, und Scheanas Ehemann, Brock Davies, kehren ebenfalls zurück.Am Dienstag, den 12. Dezember um 22:15 Uhr, wird Bravo ein brandneues «Vanderpump Rules»-Special mit dem Titel "Ein Jahrzehnt voller Gerüchte und Lügen" ausstrahlen, das einen Blick auf die 10 Jahre der am meisten diskutierten Betrügereien und Übertretungen innerhalb der Freundesgruppe wirft. Am darauffolgenden Tag wird Peacock eine verlängerte Version des Specials mit exklusiven Sneak Peeks der kommenden Staffel ausstrahlen. Fans können alle vorherigen Staffeln von «Vanderpump Rules» auf Peacock sehen.