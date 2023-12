Quotencheck

Der ZDF-Besseresser heuerte im Herbst bei VOX an, um vier Folgen von «Lege kommt auf den Geschmack» zu produzieren.

Für das ZDF ist der Koch und Produktentwickler Sebastian Lege seit über einem Jahrzehnt aktiv. Zunächst trat er als Experte an der Seite von Nelson Müller in «Wie gut ist…» auf und stand bei «Volle Kanne» vor der Kamera. Vor allem durch sein 2016 gestartetes Format «Die Tricks der Lebensmittelindustrie» wurde er einem größeren Publikum bekannt und feierte vor allem in der jungen Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährige tolle Quotenerfolge.Von diesen Erfolgen wollte nun auch VOX profitieren, denn der Kölner Privatsender gab Sebastian Lege mitein weiteres Primetime-Format. Die Premiere verlief verheißungsvoll, denn 1,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein. „Die beste Pizza Deutschlands“ sorgte für 5,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit 0,53 Millionen werberelevanten Zuschauern und 9,5 Prozent Marktanteil sehr gut, VOX wiederholte die ZDF-Werte.Eine Woche später fielen die Werte etwas niedriger aus, was wohl auch der stärkeren Konkurrenz bestehend aus «Bauer sucht Frau» und «Promi Big Brother» geschuldet war. „Der beste Döner Deutschlands“ sorgte aber weiterhin für gute Werte, denn es standen 1,17 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent auf dem Papier. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 0,49 Millionen und 7,7 Prozent über dem Strich. Am 27. November brachen die Ergebnisse aber ein. Die dritte Ausgabe drehte sich um „das beste Dessert Deutschlands“ und musste neben den genannten Formaten auch gegen eine sehr populäre «Jenke.»-Folge antreten, in der es um Zucker-Konsum ging.Die AGF zählte nur 0,69 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf 2,5 Prozent stürzen ließ. Auch in der Zielgruppe hatte Sebastian Lege einen schweren Stand und musste sich mit 0,31 Millionen und 5,1 Prozente begnügen. Zum Abschluss widmete sich der Experte dem „Essen der Zukunft“, was das Interesse auf 0,90 Millionen steigen ließ. Aus der Zielgruppe stammten am 4. Dezember 0,36 Millionen Menschen. Die Marktanteile wurden auf 3,4 und 6,3 Prozent beziffert.Schon vor dem Finale stand fest: VOX wird «Lege kommt auf den Geschmack» 2024 fortsetzen. Die Staffelwerte geben dem Kölner Sender recht. Im Schnitt schalteten 1,03 Millionen Zuschauer ein, was einem annehmbaren Marktanteil von 3,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe bewegte man sich im grünen Bereich, die Werte beliefen sich auf 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige und 7,1 Prozent Marktanteil.