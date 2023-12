Netflix teilt «Bridgerton»

US-Fernsehen

Vier Folgen kommen im Mai, vier weitere im Juni.

Am Dienstag kündigten Netflix und Shondaland an, dassim Jahr 2024 für eine Staffel 3 zurückkehren wird. Die Staffel wird in zwei 4-Episoden-Teile aufgeteilt sein, wobei Teil 1 am 16. Mai 2024 Premiere haben wird, gefolgt von Teil 2 am 13. Juni 2024. Wie bereits angekündigt, können sich die Zuschauer darauf freuen, die aufkeimende Romanze zwischen Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton), von den Fans liebevoll #Polin genannt, zu erleben.In Verbindung mit der Bekanntgabe des Datums haben Netflix und Shondaland ein Video veröffentlicht - mit einem Voiceover von Lady Whistledown selbst - das die leidenschaftliche Vorfreude der Fans auf alle Informationen zur neuen Staffel einfängt und unterstreicht.Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hat ihre lang gehegte Schwärmerei für Colin Bridgerton (Luke Newton) endlich aufgegeben, nachdem sie in der letzten Staffel seine abfälligen Worte über sie gehört hat. Sie hat jedoch beschlossen, dass es an der Zeit ist, sich einen Ehemann zu nehmen, vorzugsweise einen, der ihr genug Unabhängigkeit bietet, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fortzuführen, weit weg von ihrer Mutter und ihren Schwestern. Da es Penelope jedoch an Selbstvertrauen mangelt, scheitern ihre Heiratsversuche spektakulär. In der Zwischenzeit ist Colin von seinen Sommerreisen zurückgekehrt, mit einem neuen Look und einem ernsthaften Sinn für Prahlerei. Aber er ist entmutigt, als er feststellt, dass Penelope, die einzige Person, die ihn immer so geschätzt hat, wie er war, ihm die kalte Schulter zeigt. Um ihre Freundschaft zurückzugewinnen, bietet Colin Penelope an, sie in Sachen Selbstbewusstsein zu unterrichten, damit sie in dieser Saison einen Ehemann findet. Doch als seine Lektionen ein wenig zu gut funktionieren, muss Colin sich fragen, ob seine Gefühle für Penelope wirklich nur freundschaftlich sind. Erschwerend für Penelope ist ihr Zerwürfnis mit Eloise (Claudia Jessie), die eine neue Freundin an einem sehr ungewöhnlichen Ort gefunden hat, während Penelopes wachsende Präsenz in der Tonne es umso schwieriger macht, ihr Alter Ego als Lady Whistledown geheim zu halten.