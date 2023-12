Quotencheck

Der Fernsehsender Sat.1 strahlte nach der Mutter aller Reality-Shows in der Nacht noch die Sendung mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj aus.

Im Anschluss an «Promi Big Brother» strahlte Sat.1 auch in diesem Jahr «Promi Big Brother – Die Late Night Show» aus. Am Konzept wurde in diesem Jahr nicht gefeilt, erneut begrüßten Melissa Khalaj und Jochen Bendel zahlreiche Gäste aus dem großen «Big Brother»-Kosmos. Am ersten Tag durften die beiden bereits darüber reden, wie es Peter Klein wohl ging, als seine Frau Iris Klein ins Haus zog. 0,64 Millionen Menschen sahen die Sendung, die auf 11,3 Prozent Marktanteil kam. Nur 0,17 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre waren dabei, das sorgte für einen Marktanteil von 12,0 Prozent.Am Dienstag sendete man fast zwei Stunden, 0,95 Millionen Menschen schalteten ein. Die Reichweite war auch beim jungen Publikum höher, weil man gegen 00.30 Uhr die Sendung beendete. 6,1 Prozent bei allen sowie 8,5 Prozent Marktanteil fuhr man ein. Die dritte Folge, die um 00.55 Uhr begann, sahen sich 0,47 Millionen Menschen an. 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige blieben wach und sorgten für 13,6 Prozent. Am Freitagabend ging man erst um 00.35 Uhr auf Sendung, sodass man 0,65 Millionen Zuschauer hatte. Nur das junge Publikum hielt sich fern: Mit 0,17 Millionen lief es nicht so toll, der Marktanteil wurde auf 10,3 Prozent beziffert.Am ersten Samstag startete man erst um 00.57 Uhr, aber 0,74 Millionen Menschen blieben dran. Bei den jungen Menschen wurden 0,22 Millionen verbucht, die 12,3 Prozent Marktanteil mitbrachten. Einschließlich Dienstag waren meist um die 0,22 Millionen Werberelevante dabei. Die Marktanteile schwankten aber von 9,1 bis 11,9 Prozent. Am Mittwochabend sendete man ab 00.40 Uhr fast zwei Stunden, das bedeutete, dass man mit nur 0,15 Millionen jungen Leute 13,3 Prozent Marktanteil holte.Interessant war auch das Ergebnis am zweiten Freitag: «Promi Big Brother» ging erst um 23.55 Uhr los, «Promi Big Brother – Die Late Night Show» startete um 01.40 Uhr. Dennoch blieben 0,61 Millionen Zuschauer dran. Unter den jungen Menschen waren 0,20 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 16,8 Prozent. Einen Tag später, man ging aber schon um Mitternacht auf Sendung, erreichte man 0,24 Millionen junge Menschen. Am Sonntagabend waren es 0,20 Millionen, nach dem Finale, als «Die Late Night Show» um 23.45 Uhr startete, wurden 0,22 Millionen gemessen.«Promi Big Brother – Die Late Night Show» erreichte 0,72 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von zehn Prozent ein. Unter den Werberelevanten waren nur 0,21 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 12,1 Prozent. Würde man nur die vorläufigen Werte nehmen, wären die Ergebnisse niedriger: 0,59 Millionen Menschen waren dabei, darunter 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die späten Sendezeiten veranlassten die Zuschauer das Begleitformat auf Abruf zu verfolgen.