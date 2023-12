Uschi Glas: Ich gehe immer einem Gespür nach

Interview

Die Schauspielerin wirkte beim Debütfilm von «Dark»-Macher Boran Bo Odar mit, holte für Sat.1 Top-Werte in den 90er Jahren und war auch in «Fack ju Göthe» mit. Glas erläuterte, wie sie Stoffe aussucht.

Es war für mich ein interessanter Stoff. Ein junges Mädchen wird mehr oder weniger gezwungen, für ihre verarmte Familie zu dienen. Ihre Mutter wählt für sie. einen vermögenden Mann aus, den sie nicht liebt und sie fügt sich.Ich gehe immer einem Gespür nach, einem Instinkt, der mir sagt „Uschi, das machst du.“Ich will nicht zu viel verraten, ich komme in sogenannten „Flashbacks“ als junges Mädchen vor. Dann erleben die Zuschauer, was aus dem Mädchen geworden ist und das spiele ich.Wir dürfen nicht vergessen es ist ein Krimi – eine Fiktion. Aber natürlich weiß ich, dass es bei den Verschickungskindern viel Missbrauch und Gewalt gab.Ich fühle mich für die Produktion und auch für mich verantwortlich. Ich will immer mein Maximum abgeben und freue mich über einen Erfolg.Es gelang uns zu der Zeit noch wirkliche „Straßenfeger“ zu produzieren. Es muss ein wirklich guter Stoff seine tolle Besetzung und mit einer Begeisterung produziert werden.Der Regisseur ist ein Freund und er fragte mich, ob ich Spaß hätte die Galeristin zu spielen, ich habe es getan.Ja!«Fack ju Göthe» hat mich herausgefordert und bin Bora Dagtekin dankbar, dass er mit Energie hinter mir her war und mir die Rolle angeboten hat und ich habe mit großer Freude die „arme“ Ingrid Leinbach-Knorr gespielt. Bei «Max und die wilde 7» konnten wir endlich nach der Corona-Pause den zweiten Teil drehen, es hat wieder einen Riesenspaß gemacht. Ich darf ja nix verraten, aber so viel, Vera hört Stimmen! Der Film kommt demnächst ins Kino.