Chris Silber: Die meisten Weihnachtslieder klingen nach verschneiten Bergen

Interview

Der Berliner Autor, der in den USA lebt, schrieb «Ein Regenbogen zu Weihnachten», der Film beruht zum Teil auf seiner eigenen Biografie.

Auf richtig gute Schauspielkunst in einer (fast) wahren und für das Weihnachtsgenre ziemlich ungewöhnlichen Liebesgeschichte voller Überraschungen.Die meisten Weihnachtslieder klingen nach verschneiten Bergen – oder bilde ich mir das nur ein? Als Großstadtkind habe ich die Berge immer mit Abenteuer und einer magischen Kraft verbunden. Irgendwo träumen wir ja alle von Verwandlung, und in den Bergen scheint diese möglicher als im Alltagsrausch der Städte.Genau um die Frage geht es in diesem Nebenstrang unserer Geschichte, der von Erfahrungen mit meiner eigenen Tochter inspiriert wurde. Die Antwort überlasse ich unserem Publikum. Als Erzähler finde ich Fragen immer spannender als Antworten.Klar! Ich weiß, Spoileralarm – aber bei einem Weihnachtsfilm finde ich das okay. Meine eigene Lovestory mit meiner neuen Frau, die sich übrigens tatsächlich während der Feiertage mit meinen Kids zusammengerauft hat, ist ja gottseidank auch gut verlaufen.Was der Markt will, bekommt er doch sowieso am Ende immer, oder? Persönlich bin ich kein Fan von formelhaften Geschichten. Aber wie wir am Krimigenre sehen, kann man auch auf der ältesten Bühne immer wieder Neues und Originelles kreieren.In meinem Elternhaus werden viele Genres geschätzt – gerade Shakespeare war ja einer, der in jede Trickkiste gegriffen hat, um sein Publikum zu begeistern. Mit meiner Arbeit an «Good Bye Lenin!» und diversen «Tatort»-Büchern habe ich daheim alle anfänglichen Zweifel an meiner Berufswahl früh besiegt.Die Geschichte basiert ja, wie gesagt, auf eigenen Erfahrungen. Ich habe sie nicht nur mit meiner Frau, der amerikanischen Schauspielerin und Autorin Tracey Graves, gemeinsam entwickelt, sondern auch meine Kinder einbezogen. Sie sind alle happy mit dem Film, und meiner Mutter hat er auch sehr gefallen.Martin ist mein zweiter Vorname. Wie mein von Maximilian Brückner großartig gespielter Filmheld habe ich die Mutter meiner Kinder an den Krebs verloren und den Weg zum Glück nach schlimmen Jahren zurückgefunden. Wie er habe ich jetzt eine neue Liebe, die mich wie Jasmin Gerats Figur im Film oft überrascht und herausfordert und die gerade deshalb perfekt zu mir und meiner kleinen Familie passt.Nicht in den Bergen... sondern an einem Atlantik-Strand ein paar Autostunden südwestlich von unserem Zuhause in Atlanta. Wie immer zünden wir drei Sorten Kerzen an: für Weihnachten, Hanukkah und Kwanzaa. Und wie immer gibt es Dresdner Stollen.Eins? Es gibt etliche! Aufgrund meiner verrückten paneuropäischen Familiengeschichte bin ich für historische Stoffe vor allem aus dem 20. Jahrhundert prädestiniert. Noch mehr Lust habe ich auf Stories aus weniger bearbeiteten Epochen und bin gerade an einem meiner absoluten Lieblingsstoffe dran. Aber mehr dazu will ich heute noch nicht verraten...