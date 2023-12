«Drag Race» geht am 5. Januar weiter

US-Fernsehen

Die 16. Staffel der VH1-Show ist inzwischen angekündigt worden.

MTV hat den Sendetermin von der Showbekannt gegeben, die am Freitag, den 5. Januar um 20.00 Uhr mit 90-minütigen Episoden zurückkehrt. In der neuen Staffel kämpfen 14 schillernde neue Königinnen um den Titel "America's Next Drag Superstar" und ein Preisgeld von 200.000 Dollar für die Gewinnerin. Diese Staffel markiert den 15. Jahrestag der Serie «Drag Race», die am 2. Februar 2009 auf dem damaligen Sender Logo zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.Die Premiere ist in zwei Teile gegliedert und zeigt die Kult-Talentshow als Maxi-Challenge, die separat als MTV's Spring Break und die "Queen Choice Awards" thematisiert werden. In beiden Episoden wird es nach den Talentshow-Auftritten eine Wendung geben, in der die Königinnen die Auftritte der anderen bewerten müssen, um die Tops und Bottoms der Woche zu bestimmen.«RuPaul's Drag Race: Untucked», die Emmy(R) preisgekrönte Aftershow, wird direkt im Anschluss auf MTV ausgestrahlt. «Untucked» gewährt den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen, während die Königinnen gespannt auf ihr Schicksal im Wettbewerb warten.