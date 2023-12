Zahlreiche Gaststars für «Mr. And Mrs. Smith»

US-Fernsehen

Sarah Paulson, Alexander Skarsgård, Eiza González und weitere Darsteller wurden verpflichtet.

Im kommenden Jahr strahlt Amazon seine neue Serieaus, die unter anderem mit «Atlanta»-Star Donald Glover und Maya Erskine besetzt ist. Neben Paul Dano, Michaela Coel, John Turturro, Parker Posey und Wagner Moura wurden jetzt die Verpflichtungen von Alexander Skarsgård, Eiza González, Sarah Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman, Billy Campbell und Úrsula Corberó veröffentlicht.Amazon teasert das Projekt so an: Zwei einsame Fremde erhalten einen Job bei einer mysteriösen Spionageagentur, die ihnen ein glorreiches Leben voller Spionage, Reichtum, Weltreisen und einer Traumwohnung in Manhattan bietet. Der Haken an der Sache? Neue Identitäten in einer arrangierten Ehe als Mr. und Mrs. John und Jane Smith. Nun sind John und Jane verheiratet und müssen jede Woche eine hochriskante Mission bewältigen, während sie gleichzeitig einen neuen Meilenstein in ihrer Beziehung bewältigen müssen. Ihre komplexe Tarngeschichte wird noch komplizierter, als sie echte Gefühle füreinander entwickeln. Was ist riskanter: Spionage oder Ehe?"Zusammen mit Francesca Sloane («Atlanta») entwickelte Glover die Serie «Mr. and Mrs. Smith». Glover und Sloane sind auch als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt, wobei Sloane als Showrunner fungiert. Yariv Milchan, Arnon Milchan und Michael Schaefer von New Regency sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Weitere Produzenten sind Stephen Glover, Anthony Katagas, Hiro Murai und Nate Matteson. Sowohl Sloane als auch Glover stehen derzeit bei Amazon unter Vertrag.