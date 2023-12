«Beckenbauer»-Dokumentation läuft am 2. Januar

TV-News

Außerdem hat der Bayerische Rundfunk eine Hörspielreihe produziert, die ebenfalls im neuen Jahr startet.

Er ist eine Lichtgestalt: Franz Beckenbauer war ein grandioser Fußballer, führte Deutschland 1990 zum WM-Titel in Italien, war langjähriger Präsident des FC Bayern München und Vater des WM-Sommermärchens 2006. Heute ist der ehemalige Fußballstar in Salzburg zu Hause. Die Dokumentation, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, wirft einen Blick auf ein einzigartiges Leben. Diese ist ab 2. Januar in der ARD Mediathek abrufbar, am 8. Januar läuft die Dokumentation um 20.15 Uhr im Ersten.Die von den BR-Autoren Philipp Grüll (Redaktion Politische Magazine/Dokumentationen) und Christoph Nahr (Redaktion Sport) verfasste Biografie des Sportlers ist zugleich ein Streifzug durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Im Mittelpunkt steht der Mensch Franz Beckenbauer als Sportler, Trainer und WM-Organisator. Unzählige Stunden Archivmaterial und zehntausende Fotos, Interviews mit engen Weggefährten, Mitspielern, Gegnern, ehemaligen Spitzenpolitikern, ehemaligen Lebensgefährtinnen und seinem Bruder haben die beiden Autoren für ihre Dokumentation ausgewertet. Herausgekommen ist das 90-minütige Porträt einer einzigartigen Sportlerpersönlichkeit, die lange Zeit nur das Licht der Öffentlichkeit kannte und erst spät lernen musste, auch mit dem Schatten zu leben."Er war zu seiner Zeit der Beste, und es kam kein Besserer nach", sagt Günter Netzer über seinen Freund und langjährigen Nationalmannschaftskollegen. "Franz stand in der Hierarchie ganz oben, dann kam der Rest", erzählt Paul Breitner, der mit Beckenbauer beim FC Bayern und mit der deutschen Nationalmannschaft zahlreiche Titel gewann. Der ehemalige US-Nationalspieler und spätere Teamkollege bei Cosmos New York, Werner Roth, erinnert sich noch heute an das WM-Finale 1966, als er Franz Beckenbauer zum ersten Mal im Fernsehen sah: "So wie er wollte ich spielen, weil er einfach so unglaublich war, so elegant, so makellos". Und Entertainer Harald Schmidt fügt schmunzelnd hinzu: "Der schwitzt ja nicht.Der vierteilige Podcastbegleitet die TV-Dokumentation. Moderator ist Fußballfan Sebastian Bezzel. Er führt durch das Leben von Franz Beckenbauer. Alle Folgen sind ab dem 2. Januar 2024 in der ARD Audiothek abrufbar.