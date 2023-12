Grünes Licht für dritte «Foundation»-Staffel

US-Fernsehen

Apple TV+ will eine dritte Runde der Science-Fiction-Saga haben.

Apple TV+ bestätigt die dritte Staffel der epischen Sci-Fi-Saga. Nach dem weltweiten Erfolg der zweiten Staffel, die als "der Goldstandard für alle Science-Fiction-Programme" bezeichnet wurde, hat Apple TV+ bekannt gegeben, dass die epische Saga verlängert wurde. Die dritte Staffel von «Foundation», die von dem Geschichtenerzähler David S. Goyer stammt, von Skydance Television produziert wird und in der Lee Pace und Jared Harris in den Hauptrollen zu sehen sind, wird die hochgelobte, mitreißende Fernsehadaption von Isaac Asimovs preisgekrönten Geschichten erweitern."Ich bin begeistert, dass Apple uns die Möglichkeit gegeben hat, Asimovs bahnbrechende galaktische Saga fortzusetzen. Diesmal steht für «Foundation» und Empire sogar noch mehr auf dem Spiel, da das Maultier zusammen mit den Fan-Lieblingen Bayta, Toran, Ebling und Magnifico Giganticus im Mittelpunkt steht", so Showrunner und Executive Producer David S. Goyer."Wir sind alle unglaublich beeindruckt von der ehrgeizigen, actiongeladenen und phantasievollen Adaption, die David und der Rest dieses begnadeten Kreativteams und der Darsteller mit dieser erstklassigen Sci-Fi-Serie vom ersten Tag an zum Leben erweckt haben", sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+ . "«Foundation» zu einem weltweiten Erfolg zu machen, ist mehr als aufregend, denn die Zuschauer auf der ganzen Welt werden Woche für Woche von dieser dramatischen und fesselnden Reise zur Rettung der Menschheit gefesselt. Wir können es kaum erwarten, dass alle erfahren, was in der dritten Staffel auf alte und neue Charaktere zukommt."