TV-News

In diesem Jahr moderieren Lena Kestling und Sven Voss die Gala. Für die sozialen Medien berichtet Younes Zarou.

Zum 77. Mal wird die Auszeichnungverliehen. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt die Show am Sonntag, 17. Dezember, um 22.15 Uhr - wie seit Jahren zeitversetzt. Bisher führten Rudi Cerne und Katrin Müller-Hohenstein durch die Gala, ab sofort übernehmen Lena Kesting und Sven Voss die Moderation.Seit 1998 wird die Gala aus dem Kurhaus in Baden-Baden übertragen. Interessierte können die Sendung ab 20.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de verfolgen. Bei der 90-minütigen Gala wird auch eine Deutsche Meisterin im Kickboxen am DJ-Pult stehen und Younes Zarou für die sozialen Medien berichten. Er spielte in der U17 des Fußballvereins Eintracht Frankfurt.Im vergangenen Jahr wurden Niklaus Kaul im Zehnkampf, Gina Lückenkemper im Sprint und Eintracht Frankfurt als Mannschaft ausgezeichnet. 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im vergangenen Jahr die Sendung, die einen Marktanteil von 10,8 Prozent erzielte. Bei den Jungen waren es 0,26 Millionen, was einem Marktanteil von 5,7 Prozent entspricht.