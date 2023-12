«B Positive» startet am 23. Dezember

TV-News

Zwei Staffeln hat das Format von Chuck Lorre beim US-Sender CBS überlebt.

Nach «The Big Bang Theory» und «Two and a Half Men» hat sich Sitcom-Mastermind Chuck Lorre an einer neuen Serie versucht. In Zusammenarbeit mit Marco Pennette, der sein erstes Drehbuch für die CBS-Sitcom «Kate & Alle» schrieb, entstand. Drei Jahre nach dem Startschuss beim US-Sender CBS hat ProSieben nun die Ausstrahlung angekündigt.Die Serie handelt von Drew, einem Therapeuten und frisch geschiedenen Vater mit der Blutgruppe B positiv, der eine Spenderniere benötigt. Da er in seiner Familie keinen Spender findet, bietet ihm Gina, eine Frau aus seiner Vergangenheit, eine ihrer Nieren an. Nach der erfolgreichen Transplantation verlagert sich der Schwerpunkt der zweiten Staffel auf Gina, die eine große Summe Geld erbt und das Altersheim kauft, in dem sie arbeitet, während Drew seine Lebensziele überdenkt und sich auf die Suche nach sich selbst macht. Die Sitcom basiert auf der wahren Geschichte des Serienschöpfers Marco Pennette, der sich 2013 einer Nierentransplantation unterziehen musste.Rund fünf Millionen Zuschauer verfolgten die ersten beiden Staffeln im linearen Fernsehen. Die letzte Folge lief im März 2022, bevor der Sender CBS den Stecker zog. Produziert wurde die Serie von Warner Bros. Television. In Deutschland ist die Erstausstrahlung am Samstag, 23. Dezember, ab 17.00 Uhr zu sehen.