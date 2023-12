BBC setzt «The Tourist» an Neujahr fort

England

Die zweite Staffel vonwird am Neujahrstag auf BBC ausgestrahlt. Alle Episoden werden am Montag, dem 1. Januar, ab 6 Uhr morgens auf BBC iPlayer verfügbar sein, wobei die erste Episode um 21 Uhr auf BBC One ausgestrahlt wird. In der zweiten Staffel von «The Tourist» werden die für den BAFTA und den Golden Globe nominierten Jamie Dornan («Belfast», «The Fall») und Danielle Macdonald («Unbelievable», «Dumplin'») wieder mitspielen. Der sechsteilige Thriller wird von Jack und Harry Williams entwickelt und geschrieben und von der preisgekrönten Two Brothers Pictures produziert.Vor der beeindruckenden Kulisse Irlands werden Elliot und Helen von Freunden und Feinden konfrontiert. Während sie versuchen, die Geheimnisse von Elliots Vergangenheit zu lüften, werden sie bald in eine langjährige Familienfehde hineingezogen, in der sie mit den gefährlichen Konsequenzen seiner früheren Taten konfrontiert werden.Die erste Staffel wurde im Vereinigten Königreich von 11,4 Millionen Zuschauern gesehen und ist damit die meistgesehene Serie des Jahres 2022 auf allen Plattformen. International umspannte der Verkauf der ersten Staffel fünf Kontinente, wobei die Serie von Südkorea bis Skandinavien zu sehen war, und wurde beim Monte Carlo Television Festival mit drei Golden Nymph Awards ausgezeichnet, darunter als beste Serie, der höchsten Auszeichnung des Festivals.Die zweite Runde von «The Tourist» ist eine Produktion von Two Brothers Pictures (ein Unternehmen von All3Media) für die BBC, in Zusammenarbeit mit Stan, ZDF und All3Media International, die von Harry und Jack Williams («The Missing», «Baptiste», «Fleabag») entwickelt und geschrieben wurde.