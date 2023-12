Primetime-Check

Wie erfolgreich war das zweite DFB-Pokal-Spiel im Ersten? Punktete das Weihnachts-Special von «Hot oder Schrott»?

Das ZDF setzte unterdessen auf, die Wiederholung „Sievers und die Stille Nacht“ erreichte mit 6,26 Millionen und 23,5 Prozent den Primetime-Sieg. Beim jungen Publikum wurden 7,8 Prozent Marktanteil gemessen. Mit demblieben 4,11 Millionen Zuschauende dran, die Marktanteile wurden auf 17,1 und 8,9 Prozent beziffert. 3,30 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die DFB-Pokal-Partie im Ersten zwischen Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg (1:0 n. V.), das 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige vorweisen konnte. Das Erste sicherte sich 15,2 Prozent bei allen sowie 15,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.lockte 3,65 Millionen Menschen zu RTL, danach waren 2,24 Millionen Menschen noch beidabei. Die Marktanteile in der Zielgruppe wurden auf 16,2 und 12,8 Prozent beziffert. Neue Geschichten vonUndunterhielten 1,13 und 0,91 Millionen Menschen bei Sat.1, der Sender erreichte 5,0 und 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Das Weihnachtsspecial vonsahen 0,76 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen erzielte VOX 5,6 Prozent. Eine reguläre Wiederholung fuhr ab 23.20 Uhr noch 5,5 Prozent ein.Fünf-Geschichten begeisterten bei ProSieben 0,56, 0,58, 0,57 und 0,54 und schließlich 0,44 Millionen, die Marktanteile lagen bei 9´6,4, 6,2, 6,5, 6,4 und 5,2 Prozent. Mitholte Klaas Heufer-Umlauf im Anschluss noch 0,17 Millionen und 3,0 Prozent in der Zielgruppe.fuhr 0,47 und 0,52 Millionen ein, die Mannheim-Story erreichte 3,4 Prozent in der Zielgruppe, die Nürnberg-Geschichte sahen 4,2 Prozent der jungen Menschen. Die Dramenundsahen 0,78 und 0,41 Millionen Menschen bei Kabel Eins, die Marktanteile lagen bei den Umworbenen bei 4,7 und 4,1 Prozent.