Paramount+ setzt «SkyMed» fort

Am 11./12. Januar wird die zweite Staffel des Dramas zu sehen sein.

Paramount+ hat das Datum der zweiten Staffel vonangekündigt. Alle neun Episoden werden am Donnerstag, den 11. Januar, exklusiv auf Paramount+ und am Freitag, den 12. Januar, in allen internationalen Paramount+ Märkten außerhalb Kanadas zum Streaming und Abruf bereitstehen.«SkyMed» folgt den Triumphen und Schwierigkeiten junger Mediziner und Piloten, die Ambulanzflüge über Nordkanada fliegen. Die neue Staffel verwebt intensive persönliche Erlebnisse mit atemberaubenden medizinischen Rettungsaktionen in den entlegensten Gebieten und stürzt die unterschiedliche Gruppe von Sanitätern in schwere Notfälle, während sie sich in 20.000 Fuß Höhe aufeinander verlassen müssen, um zu überleben.Die Serie wird von Piazza Entertainment in Zusammenarbeit mit CBC und CBS Studios produziert. Die Serie wurde von Julie Puckrin entwickelt und von ihrer Schwester und ihrem Schwager inspiriert, die sich beim Fliegen von Krankenwagen kennenlernten. Puckrin fungiert auch als ausführende Produzentin, zusammen mit Vanessa Piazza und Gillian Hormel. Aus Manitoba fungieren Rhonda Baker und Carrie Wilkins als Produzenten. Außerhalb von Kanada wird «SkyMed» international von Paramount Global Content Distribution vertrieben.